9-letni chłopczyk zmarł po potrąceniu przez auto! Horror w Wałbrzychu

Tragiczny wypadek w Wałbrzychu. 9-letni chłopczyk wpadł wprost pod koła samochodu. Dziecko zmarło w szpitalu!

Horror w Wałbrzychu. W sobotę, 27 kwietnia, doszło tam do bardzo niebezpiecznego zdarzenia - 9-letni chłopczyk został potrącony przez samochód, którym kierowała kobieta. Dziecko z obrażeniami ciała natychmiast przetransportowano do szpitala, gdzie lekarze długo walczyli o jego życie. Niestety, medykom nie udało się uratować 9-latka. O dramatycznym finale wypadku poinformował w niedzielę rano podkomisarz Przemysław Ratajczyk z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- Mimo pomocy medycznej nie udało się uratować mu życia. W prowadzonym śledztwie ustalono, że kierująca autem osobowym kobieta była trzeźwa. Zbieramy dowody, przesłuchano świadków i wstępnie jako przyczynę wypadku uznano wtargnięcie dziecka na jezdnię - powiedział policjant.

ŹRÓDŁO: PAP

