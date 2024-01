Tusk totalnie upokorzony. Podły atak na ulicy. Sprawcom grozi 10 lat

Tusk obrażony w Świdnicy. Obraźliwe napisy na kościelnym murze

W miniony weekend, w nocy z 12 na 13 stycznia, na zabytkowym murze otaczającym Kościół Pokoju w Świdnicy pojawiły się wulgarne treści uderzające głównie w Donalda Tuska. Premier został nazwany „Hitlerkiem”, a ponadto sprawcy napisali „J...ć Tuska”, i „Ch.. w PO i PSL”. Dodatkowo w obraźliwe napisy wpletli… dwie swastyki.

Sprawą zajęła się prokuratura. Marek Rusin, prokurator rejonowy w Świdnicy mówi, że śledztwo zostało wszczęte z urzędu z powodu publicznego znieważenia organu państwa, jakim jest prezes rady ministrów oraz z powodu zniszczenia cennego dla dziedzictwa kultury zabytku, którym jest mur świątyni.

Sprawcy muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. - Wysokie zagrożenie karą wynika z uszkodzenia tego cennego dla dziedzictwa kultury zabytku, bo taki czyn jest zagrożony karą aż do 10 lat więzienia. Za znieważenie grozi do dwóch lat, za zniszczenie mienia do 5 lat, a za zniszczenie zabytku do 8 lat. Sprawdziliśmy i ten mur jest wpisany jako zabytek na prezydencką listę pomników historii – przyznaje prok. Rusin.

Przypomnijmy, że Kościół Pokoju w Świdnicy to największa barokowa, drewniana świątynia w Europie i od 2001 roku wpisana jest na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Policja w Świdnicy, na polecenie prokuratora, już w weekend wykonali czynności i między innymi zabezpieczyli monitoring, który może być pomocny w ewentualnej identyfikacji sprawców. Przesłuchany został też proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej.

Ks. Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i gospodarz Kościoła Pokoju, w rozmowie z portalem swidnica24.pl powiedział m.in.: - Jest to coś nieprawdopodobnego, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Jest rocznica śmierci zamordowanego prezydenta Adamowicza… Oczywiście nie chciałbym porównywać tej tragedii z tym, co się teraz wydarzyło, ale zaczyna się od słów. Można powiedzieć, że te napisy są bzdurne, ale od tego się zaczyna. Choć napisy mają charakter polityczny, jestem przekonany, że nie pojawiły się przypadkowo na naszym murze.