Piechowice. Tajemnicza śmierć dwóch osób

Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 lutego, w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Po godz. 10 jeden z mieszkańców zauważył, że drzwi do jednego z mieszkań są uchylone. Gdy zajrzał do środka, dokonał makabrycznego odkrycia. - Policjanci znaleźli w mieszkaniu ciała 52-letniej kobiety oraz 77-letniego mężczyzny - mówi podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

W mieszkaniu przez wiele godzin prowadzone był czynności procesowe, ale na razie śledczy nie informują o szczegółach. Nie wiadomo nawet, czy zmarli to były osoby spokrewnione.

Nie wiadomo również, jak mogła być przyczyna śmierci. Pojawiła się informacja, że do tragedii mógł doprowadzić ulatniający się tlenek węgla.

- Mieszkanie zostało sprawdzone na obecność niebezpiecznych gazów, przyrządy nic nie stwierdziły. Zbadane zostały również inne mieszkania w tym budynku, nic nie udało się znaleźć. Sąsiedzi też nie zgłaszali, żeby doszło do jakiegoś ulatniania się gazu – powiedział portalowi tvn24.pl kpt. Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Więcej na temat tego, co się stało, będzie wiadomo, po sekcji zwłok, na które zostały skierowane oba ciała. Na razie śledczy nie mają podstaw by sądzić, że do zdarzenia doszło przy udziale osób trzecich.