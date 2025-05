Zagłosowały tu wszystkie osoby poza jedną! Rekordowa frekwencja w komisji we Wrocławiu. Takie były wyniki

Wrocławianie zebrali ponad 13 000 pojedynczych skarpetek - zobacz, co z nich stworzą

3-latek uratował życie swojej mamy, gdy kobieta straciła przytomność! "To historia, która porusza serce"

Czerńczyce. Pożar domu jednorodzinnego. 10 godzin działań

Pierwsza kondygnacja i dach domu jednorodzinnego w Czerńczycach pod Wrocławiem uległy spaleniu w wyniku pożaru, który wybuchł tam w poniedziałek, 19 maja, w godzinach wieczornych. We wtorek na miejscu pojawił się inspektor nadzoru budowlanego, który oceniał, czy nadaje się on do zamieszkania. Gdy na miejsce dotarli strażacy, pożar był już w pełni rozwinięty.

- Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku i częściowo objął dach, a płomienie wydostawały się już na zewnątrz obiektu. Nasze działania trwały aż 10 godzin, bo pożar objął znaczną część domu, a dodatkowo były tam elementy drewniane, więc musieliśmy mieć pewność, że udało się wyeliminować zagrożenie - przekazał "Super Expressowi" kpt. Damian Górka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W czasie działań gaśniczych strażacy musieli wszcząć jednocześnie te rozbiórkowe, żeby dotrzeć do wszystkich zarzewi ognia. Cały budynek był ponadto sprawdzany różnymi urządzeniami pomiarowymi i kamerami termowizyjnymi. Mundurowi zastali na miejscu dwóch mieszkańców domu: 52-latka i jego 74-letnego ojca, którzy trafili do szpitala z lekkimi poparzeniami. Jak poinformowała "Gazeta Wrocławska", to młodszy z mężczyzn uratował z pożaru swojego nieprzytomnego ojca.

Jak przekazała naszej redakcji Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, jako wstępną przyczynę pożaru wskazano rozszczelnienie butli z gazem używanej do kuchenki, która prawdopodobnie wcześniej eksplodowała.