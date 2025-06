W weekend burze nie odpuszczą. Do tego grad i ulewy! Prognozy nie zostawiają złudzeń

Ciepły, ale burzowy weekend w Polsce. Możliwe ulewy i gradobicie

W nocy z piątku na sobotę (6/7 czerwca) możliwe kolejne lokalne burze i opady deszczu. Spaść może do 15 mm wody. W zachodniej Polsce możliwe silne zamglenia. Noc ciepła, na północy i Przedgórzu Sudeckim 11-12°C, a na pozostałym obszarze od 13°C do 18°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz wiatr początkowo w porywach do 75 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 100 km/h – prognozuje IMGW.

W sobotę (7 czerwca) burze w Polsce nie odpuszczą. Towarzyszyć im może deszcz i grad, spaść może nawet do 35 mm wody. Ciepło, na termometrach w całym kraju od 20°C do 25°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 26-27°C. Najchłodniej nad morzem i na Przedgórzu Sudeckim, gdzie temperatura wyniesie około 18°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 80 km/h – informuje IMGW.

Burze i deszcz również w nocy z soboty na niedzielę (7/8 czerwca). We wschodniej Polsce może spaść do 20 mm wody, zaś nad ranem na południowym zachodzie i zachodzie miejscami silne zamglenie. Kolejna ciepła noc, z temperaturą od 10°C do 13°C na północnym zachodzie i na Przedgórzu Sudeckim. W centrum około 15°C, a najcieplej na południowym wschodzie, tam 18°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, przeważnie południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 85 km/h – przewiduje IMGW.

Ochłodzenie w niedzielę (8 czerwca). Burze nie odpuszczą

W niedzielę (8 czerwca) nieco chłodniej. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C. Najcieplej na krańcach południowo wschodnich, tam około 25°C. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie na termometrach około 17°C. Nadal deszczowo i burzowo, podczas burz może spaść do 25 mm wody. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie i nad morzem w porywach do 65 km/h, na ogół południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 85 km/h – prognozuje IMGW.

