Wałbrzych świętuje 600-lecie! Wielkie gwiazdy na Dniach Wałbrzycha 2026. Zagrają m.in. Zalewski, O.S.T.R., Maryla Rodowicz i LemON

Wałbrzych zaprasza na trzy dni wielkiego świętowania. „Wałbrzych moje miasto - Dni Wałbrzycha 2026” połączą koncerty znanych polskich artystów z wyjątkową atmosferą miasta, które w ostatnich latach przeszło spektakularną przemianę. Tegoroczne koncerty będą częścią Eska Music Tour, czyli muzycznej trasy, która zawita do Wałbrzycha w wyjątkowym dla miasta roku.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach 11-13 września w Starej Kopalni. Program został podzielony na trzy dni, a każdy z nich przyniesie inne muzyczne emocje.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe Stara Kopalnia

Dni Wałbrzycha 2026. Trzy dni koncertów

Świętowanie rozpocznie się w piątek. Na scenie pojawią się O.S.T.R. oraz Nullizmatyk. Sobota należeć będzie do LemON i Maryli Rodowicz, natomiast w niedzielę publiczność usłyszy Zalię, Zalewskiego oraz Varius Manx & Kasię Stankiewicz.

Wszystkie koncerty odbędą się w ramach Eska Music Tour i będą ważną częścią tegorocznych obchodów 600-lecia Wałbrzycha. To jednak nie tylko koncerty. Dni Wałbrzycha 2026 będą również okazją do poznania miasta i jego niezwykłej historii.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

O.S.T.R. - legenda polskiego hip-hopu

O.S.T.R., czyli Adam Ostrowski, to raper, producent i instrumentalista z ponad 20-letnim stażem. Ma na koncie 30 autorskich albumów, Diamentową Płytę za „Życie po śmierci” oraz pięć Fryderyków. Jest również absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie skrzypiec.

Autor: Hubert Błaszczyk/ Materiały prasowe

Nullizmatyk - mocne rozpoczęcie muzycznego weekendu

Nullo, czyli Patrycjusz Kochanowski, znany również jako Nullizmatyk, to raper i producent muzyczny kojarzony przede wszystkim z działalnością w kultowej grupie Trzeci Wymiar. Poza pracą zespołową rozwija także solowy projekt Nullizmatyka, w którym konsekwentnie buduje własny, mroczny i charakterystyczny styl.

LemON - emocje i charakterystyczne brzmienie

LemON od początku działalności wyróżnia się emocjonalnym brzmieniem, łącząc pop z elementami folku i rocka. Charakterystyczny wokal Igora Herbuta i takie utwory jak „Napraw” czy „Scarlett” zapewniły zespołowi dużą popularność.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Maryla Rodowicz - ikona polskiej sceny

Maryla Rodowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ikon polskiej sceny muzycznej. Jej charakterystyczny głos, energia i barwne stylizacje od dekad przyciągają publiczność, a takie przeboje jak „Małgośka” czy „Niech żyje bal” na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Zalia - głos młodego pokolenia

Zalia, czyli Julia Zarzecka, to wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Jest absolwentką Vocal Performance and Songwriting na BIMM w Londynie, a na swoim koncie ma m.in. albumy „kocham i tęsknię” oraz „Serce” i występy na festiwalach takich jak Open’er, Orange Warsaw Festival czy Męskie Granie.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Zalewski - wszechstronny artysta

Zalewski, czyli Krzysztof Zalewski, od lat łączy rock, pop, alternatywę i autorskie brzmienia. Jego koncerty słyną z energii i mocnego kontaktu z publicznością, a występ w Wałbrzychu będzie jednym z punktów niedzielnego programu Eska Music Tour.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Varius Manx & Kasia Stankiewicz - wielkie hity na finał

Varius Manx & Kasia Stankiewicz to twórcy jednych z najbardziej znanych polskich przebojów, takich jak „Orła cień”, „Piosenka księżycowa”, „Pocałuj noc” czy „Zanim zrozumiesz”. W 2016 roku zespół ponownie połączył siły z Kasią Stankiewicz, a pod koniec 2024 roku zaprezentował singiel „Do dna” z okazji 35-lecia działalności.Grupa nie zwalnia tempa i już jesienią tego roku wyrusza w nową trasę „SUPER EGO TOUR” .Trasa obejmie największe miasta w Polsce i będzie okazją do usłyszenia zarówno największych przebojów grupy, jak i dawno niesłyszanych piosenek oraz utworów premierowych.

Autor: Wiktor Franko/ Materiały prasowe

Wałbrzych - miasto z niezwykłą historią

Dni Wałbrzycha są także doskonałą okazją, by odkryć samo miasto. Wałbrzych przez lata kojarzony był przede wszystkim z górnictwem, jednak w ostatnich latach przeszedł ogromną przemianę. Dziś jest jednym z ciekawszych miejsc na turystycznej mapie Dolnego Śląska.

Jednym z symboli tej zmiany jest Stara Kopalnia, która stanie się miejscem tegorocznych koncertów. To wyjątkowy kompleks poświęcony historii górnictwa, gdzie można zobaczyć m.in. dawne łaźnie, maszyny wyciągowe, lampownię oraz podziemne sztolnie. Industrialna architektura w połączeniu ze sztuką i nowoczesnym designem tworzy miejsce o wyjątkowym klimacie.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe Stara Kopalnia

Zamek Książ i Muzeum Porcelany

Będąc w Wałbrzychu, warto odwiedzić również Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Otaczają go rozległe ogrody, a z samym obiektem wiążą się liczne legendy i tajemnice.

Niedaleko znajduje się także Palmiarnia, która jest dobrym miejscem na spokojny spacer. Z kolei w centrum miasta warto zobaczyć odnowione kamienice i Rynek oraz odwiedzić Muzeum Porcelany.

Wałbrzych przez dziesięciolecia słynął z produkcji porcelany, nazywanej „białym złotem”. Muzeum przypomina o przemysłowym i rzemieślniczym dziedzictwie miasta.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe Muzeum Porcelany

600 lat Wałbrzycha

Tegoroczne święto ma jeszcze jeden wyjątkowy wymiar. Wałbrzych obchodzi 600-lecie, dlatego „Wałbrzych Moje Miasto - Dni Wałbrzycha 2026” będą częścią wyjątkowego roku dla mieszkańców.

Jednym z najważniejszych punktów obchodów będzie Wielka Parada Mieszkańców na 600-lecie. To symboliczne połączenie historii miasta z jego współczesnym obliczem.

Od industrialnego dziedzictwa Starej Kopalni, przez zabytkowe centrum i Zamek Książ, aż po wielką scenę i koncerty najpopularniejszych polskich artystów - Wałbrzych pokazuje, że jego historia może być świetnym punktem wyjścia do nowoczesnego świętowania.

„Wałbrzych Moje Miasto - Dni Wałbrzycha 2026” odbędą się 11-13 września w Starej Kopalni. Koncerty w ramach Eska Music Tour, trzy dni muzyki i wielkie nazwiska mają sprawić, że tegoroczna impreza będzie wyjątkowym punktem obchodów 600-lecia miasta.