Pogoda we Wrocławiu na weekend 19-21 czerwca

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się prawdziwie letniego weekendu, który jednak nie przez cały czas będzie pogodowo stabilny. Prognoza na dni od 19 do 21 czerwca wskazuje na gorący i słoneczny początek, ale w niedzielę aura ulegnie zmianie. Temperatura przez większość czasu utrzyma się na poziomie około 30 stopni Celsjusza, ale pojawi się deszcz i wzrośnie siła wiatru.

Piątek: upalny i słoneczny start weekendu

Piątek we Wrocławiu zapowiada się na idealny letni dzień. Niebo będzie bezchmurne, a opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna sięgnie około 31 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień bardzo gorącym. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 19°C. Wiatr będzie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, co dodatkowo spotęguje odczucie ciepła.

Sobota: najcieplejszy dzień, ale z pierwszym sygnałem zmiany

Sobota będzie najcieplejszym dniem weekendu we Wrocławiu, choć różnica w stosunku do piątku będzie minimalna. Termometry ponownie wskażą około 31°C w najcieplejszym momencie dnia. Mimo że na niebie wciąż dominować będzie słońce, mogą pojawić się przelotne i niewielkie opady deszczu. Wyraźnie zmieni się natomiast siła wiatru, która wzrośnie do około 4 m/s. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę około 19 stopni.

Niedziela: lekkie ochłodzenie i deszcz

Zakończenie weekendu przyniesie do Wrocławia wyraźną zmianę aury. Niedziela będzie dniem chłodniejszym, choć nadal bardzo ciepłym. Temperatura maksymalna spadnie do około 30°C. Główną różnicą będą jednak opady deszczu – prognozowane są słabe, ale bardziej odczuwalne niż w sobotę. Utrzyma się również silniejszy wiatr, wiejący z prędkością około 4 m/s. Minimalna temperatura w nocy wyniesie około 19 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend we Wrocławiu?

Słoneczna i upalna pogoda w piątek oraz sobotę to doskonała okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To idealny moment na spacery, wypoczynek w parkach czy aktywności nad wodą, które pozwolą ochłodzić się w gorący dzień. Natomiast deszczowa i nieco chłodniejsza niedziela może skłonić do zmiany planów. Warto wtedy pomyśleć o alternatywach pod dachem, takich jak wizyta w miejscach kultury, spotkania w kawiarniach czy po prostu spokojny odpoczynek w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather