Wypadek kolejowy pod Wrocławiem. Pociąg staranował busa, kierowca nie żyje

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-02-11 15:35

Do bardzo poważnego zdarzenia doszło w Chrząstawie Małej pod Wrocławiem. Na przejeździe kolejowym pociąg Kolei Dolnośląskich zderzył się z busem. Na miejscu trwają działania służb, lądował śmigłowiec LPR. Niestety, ratownicy potwierdzili zgon mężczyzny uwięzionego w zakleszczonym busie.

Wypadek kolejowy pod Wrocławiem. Pociąg staranował busa

i

Autor: czytelnik/ Archiwum prywatne

Aktualizacja, godz. 18:06

- Uzyskaliśmy dostęp do pierwszej części pojazdu. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon osoby poszkodowanej - przekazały na miejscu służby ratownicze.

Przyczyny wypadku ustala policja. Koleje Dolnośląskie poinformowały o przerwie w ruchu pociągów w tym miejscu. Na odcinku Dobrzykowice Wrocławskie-Jelcz-Laskowice-Dobrzykowice Wrocławskie kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. 

Aktualizacja, godz. 17:33

- Pociąg Kolei Dolnośląskich linii 292 relacji Jelcz-Laskowice - Miłoszyce- Doroszyce, zderzył się z samochodem typu bus. Na miejscu podnoszona jest lokomotywa z uwagi na to, że pojazd, który się zderzył został wciągnięty pod pociąg. Zdarzenie miało miejsce na przejeździe kolejowym, który nie jest wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu jest prokurator i grupa dochodzeniowo- śledcza - przekazał nam kom. Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji.

Pociągiem podróżowało 11 osób i 3 osoby z obsługi pociągu. Nikt z tych osób nie odniósł obrażeń. Niestety, najprawdopodobniej doszło do wypadku śmiertelnego. Służby próbują się dostać do kierowcy busa. 

Wcześniej informowaliśmy:

Dramatyczne sceny rozegrały się po godzinie 14 w powiecie wrocławskim. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie do wypadku z udziałem pociągu i samochodu typu bus.

"Zgłoszenie otrzymaliśmy o 14:16. Wypadek wydarzył się w Chrząstawie Małej w powiecie wrocławskim" - informuje nas kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym, gdzie pociąg Kolei Dolnośląskich uderzył w pojazd.

W akcji bierze udział kilkanaście zastępów straży pożarnej, a także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, którego śmigłowiec lądował w pobliżu wypadku. Skala operacji jest bardzo duża.

"Działania trwają. Na miejscu jest 13 zastępów straży pożarnej. W drodze jest specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Odnośnie liczby osób poszkodowanych oraz ich stanów nie mamy informacji obecnie"

- przekazał na gorąco rzecznik straży pożarnej. 

Jak informuje portal "Kąty Wrocławskie na sygnale", do wypadku doszło na ulicy Pięknej w Chrząstawie Małej. Obecnie teren zdarzenia jest w pełni zabezpieczony przez służby, a ruch w tym miejscu jest całkowicie zablokowany. Trwa akcja ratunkowa, a strażacy i ratownicy medyczni udzielają pomocy poszkodowanym.

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o liczbie rannych i ich stanie zdrowia.

Artykuł będzie aktualizowany.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WROCŁAW
DOLNY ŚLĄSK
WYPADEK KOLEJOWY