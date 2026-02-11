Aktualizacja, godz. 18:06

- Uzyskaliśmy dostęp do pierwszej części pojazdu. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon osoby poszkodowanej - przekazały na miejscu służby ratownicze.

Przyczyny wypadku ustala policja. Koleje Dolnośląskie poinformowały o przerwie w ruchu pociągów w tym miejscu. Na odcinku Dobrzykowice Wrocławskie-Jelcz-Laskowice-Dobrzykowice Wrocławskie kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.

Aktualizacja, godz. 17:33

- Pociąg Kolei Dolnośląskich linii 292 relacji Jelcz-Laskowice - Miłoszyce- Doroszyce, zderzył się z samochodem typu bus. Na miejscu podnoszona jest lokomotywa z uwagi na to, że pojazd, który się zderzył został wciągnięty pod pociąg. Zdarzenie miało miejsce na przejeździe kolejowym, który nie jest wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu jest prokurator i grupa dochodzeniowo- śledcza - przekazał nam kom. Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji.

Pociągiem podróżowało 11 osób i 3 osoby z obsługi pociągu. Nikt z tych osób nie odniósł obrażeń. Niestety, najprawdopodobniej doszło do wypadku śmiertelnego. Służby próbują się dostać do kierowcy busa.

Wcześniej informowaliśmy:

Dramatyczne sceny rozegrały się po godzinie 14 w powiecie wrocławskim. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie do wypadku z udziałem pociągu i samochodu typu bus.

"Zgłoszenie otrzymaliśmy o 14:16. Wypadek wydarzył się w Chrząstawie Małej w powiecie wrocławskim" - informuje nas kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym, gdzie pociąg Kolei Dolnośląskich uderzył w pojazd.

W akcji bierze udział kilkanaście zastępów straży pożarnej, a także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, którego śmigłowiec lądował w pobliżu wypadku. Skala operacji jest bardzo duża.

"Działania trwają. Na miejscu jest 13 zastępów straży pożarnej. W drodze jest specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Odnośnie liczby osób poszkodowanych oraz ich stanów nie mamy informacji obecnie"

- przekazał na gorąco rzecznik straży pożarnej.

Jak informuje portal "Kąty Wrocławskie na sygnale", do wypadku doszło na ulicy Pięknej w Chrząstawie Małej. Obecnie teren zdarzenia jest w pełni zabezpieczony przez służby, a ruch w tym miejscu jest całkowicie zablokowany. Trwa akcja ratunkowa, a strażacy i ratownicy medyczni udzielają pomocy poszkodowanym.

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o liczbie rannych i ich stanie zdrowia.

Artykuł będzie aktualizowany.