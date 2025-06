Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Od rozbicia kumulacji było o włos!

To ma być nowa atrakcja Dolnego Śląska! Dostanie się tam zajęło naukowcom rok [ZDJĘCIA]

Wyniki Eurojackpot - 10.06.2025

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot, 10 czerwca, padły następujące liczby: 1, 17, 20, 28, 42 oraz 2 i 12. Żadnemu z graczy w całej Europie nie udało się trafnie wytypować tej kombinacji, co oznacza, że kumulacja w kwocie 90 milionów złotych nie została rozbita. Jednak szczęście, mimo iż nieco mniejsze, uśmiechnęło się do pięciu graczy z Danii, Niemiec, Norwegii, Grecji, a także z Polski - wszyscy zgarnęli wygraną drugiego stopnia (5+1).

Wysoka wygrana Eurojackpot w Polsce

W Polsce wysoka wygrana w Eurojackpot padła w Nowej Rudzie (woj. dolnośląskie). Szczęśliwy gracz wypełnił kupon w punkcie Lotto przy ul. Podjazdowej. Na jego konto trafi 1 710 778,80 zł pomniejszone od należny podatek od wysokich wygranych. To całkiem niezły zastrzyk gotówki, który z pewnością przyda się podczas zbliżających się wakacji, a także zapewni całkiem luksusowe życie. Jak informuje Totalizator Sportowy, jest to najwyższa odnotowana wygrana do tej pory w Nowej Rudzie.

W kolejnym losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie aż 130 milionów złotych. Tyle wynosi obecnie kumulacja. Czy komuś uda się ją rozbić? Przekonamy się już w piątek, 13 czerwca. Być może ten "pechowy" dzień okaże się dla kogoś najszczęśliwszym w jego życiu?

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy listę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

