Dzień przed Wigilią doszło do katastrofy. Eksplozja wstrząsnęła kamienicą!

Kolęda 2023. Ile dać księdzu do koperty? Konkretne kwoty, wierni ujawniają, ile dają księdzu na kolędę 2023

Rozpaczliwy apel brata. Przemierzy tysiące kilometrów, by odnaleźć siostrę

Adila i Emil zaginęli we Wrocławiu

„Ja sądzę, że to nie był wypadek”

Do zdarzenia doszło w nocy z środy na czwartek (27/28 grudnia). - W nocy dostaliśmy nietypowe zgłoszenie. Nasz kierowca został wezwany na Dworzec Główny, na którym została zatrzymana pani wraz z... 11 kotami – napisało na swoim profilu na Facebooku schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu.

Wcześniej stało się jednak coś wstrząsającego. - Ochroniarzy dworca zainteresował fakt, że osoba ta wysiadła z pociągu i... wyrzuciła martwego kota do śmietnika, ponieważ ten, prawdopodobnie, udusił się w kontenerze – dodają przedstawiciele schroniska.

To co zastali na miejscu, woła o pomstę do nieba. Kilkanaście kotów było przewożonych w dwóch transporterkach przeznaczonych dla jednego zwierzęcia. - Zastaliśmy biedne, chore, stłoczone zwierzęta, które w ten sposób miały być przewożone przez dziesiątki kilometrów, a Wrocław i tak nie był stacją końcową. Oczywiście zabraliśmy zwierzęta na Ślazową, a zwłoki kota zabezpieczyliśmy, aby ustalić dokładną przyczynę śmierci – informuje schronisko.

O sprawie zostały poinformowane służby, bowiem mogło dojść do znęcania się nad zwierzętami. Na szczęście pozostałym kotom nic już nie grozi. Niektóre z nich są jednak chorei wymagają leczenia.