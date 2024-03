Zamaskowany bandyta napada na apteki. W ręku ma skalpel

Napady na apteki we Wrocławiu

Do napadów na apteki doszło w okresie od 16 lutego do 1 marca br. przy ul. Czarnieckiego, Kruszwickiej oraz Słubickiej we Wrocławiu. Do tej pierwszej apteki bandyta przyszedł dwa razy. Mężczyzna za każdym razem wchodził z ostrym narzędziem w dłoni, prawdopodobnie skalpelem, kradł gotówkę z kas fiskalnych i uciekał.

- Wizerunek mężczyzny, który zarejestrowały kamery z monitoringu prezentujemy poniżej. W przypadku rozpoznania osoby na nagraniu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KP Wrocław-Stare Miasto pod nr telefonu: 47 871 31 31, bądź najbliższą jednostką Policji lub numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość – informuje wrocławska policja.