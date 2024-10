i Autor: pixabay.com Zmiana czasu na zimowy 2024. Kiedy jest zmiana czasu na zimowy? [Zmiana czasu październik 2024]

Sprawdźcie szczegóły

Zmiana czasu na zimowy 2024. Kiedy jest zmiana czasu na zimowy? [Zmiana czasu październik 2024]

Zmiana czasu na zimowy 2024. Październik powoli dobiega końca, a to oznacza, że nasilają się pytania o zmianę czasu z letniego na zimowy. Kiedy jest zmiana czasu na zimowy? Czy to już ostatni raz? Do przodu czy do tyłu przestawiamy zegarki? Sprawdźcie szczegóły.