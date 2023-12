Jak podaje Polska Agencja Prasowa - maleńkie dziecko zostało przyjęte do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu w minioną sobotę (9 grudnia 2023). Do lecznicy przywiozła je 20-letnia matka, mieszkanka powiatu dzierżoniowskiego. - Lekarzy zaniepokoiły obrażenia na ciele dziecka i powiadomili policję - poinformował w niedzielę PAP rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie nadkom. Marcin Ząbek.

Dolnośląskie: Niemowlę w szpitalu. Matka i partner zatrzymani

Funkcjonariusze podjęli już konkretne działania. Policja zatrzymała w tej sprawie matkę i jej 27-letniego partnera, który nie jest ojcem dziecka. - Trwają czynności, które mają wyjaśnić czy obrażenia powstały w wyniku przestępstwa i kto jest sprawcą - powiedział rzecznik dzierżoniowskiej policji. Dodał, że nikomu na razie nie postawiono zarzutów. Do sprawy będziemy wracać na łamach wrocławskiego oddziału "Super Expressu".

