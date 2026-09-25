12-latek za kierownicą! Ruszyły pilne poszukiwania. Chłopiec odjechał volkswagenem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-25 11:10

Nietypowe i bardzo niepokojące poszukiwania prowadzą policjanci z Wrocławia. Zaginął 12-letni Łukasz Nowak z Siechnic. Według funkcjonariuszy chłopiec oddalił się z miejsca zamieszkania, a następnie odjechał samochodem osobowym marki Volkswagen Golf. Mundurowi apelują o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu.

Czarny VW Golf z numerem DWR 1432T. Obok zaginiony 12-latek. O poszukiwaniach chłopca przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Wrocławska Policja/ Materiały prasowe

Monitoring zarejestrował samochód

Sprawa budzi ogromne emocje, ponieważ zaginiony ma zaledwie 12 lat. Jak poinformowała wrocławska policja, Łukasz Nowak opuścił miejsce zamieszkania, a następnie odjechał czarnym volkswagenem golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T.

Samochód został zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego. Według ustaleń funkcjonariuszy pojazd był widziany o godz. 8:27 przy skrzyżowaniu ulic Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu. Auto poruszało się od strony centrum miasta.

Policjanci nie podają obecnie dalszych szczegółów dotyczących możliwej trasy przejazdu. Trwają intensywne działania mające na celu odnalezienie chłopca.

Policja prosi o pilny kontakt

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu 12-latka lub zauważyły wskazany samochód, o niezwłoczny kontakt z policją.

Informacje można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod numerem telefonu: 796 124 001.

Mundurowi podkreślają, że niezwykle ważne jest przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji, które mogą pomóc w prowadzonych poszukiwaniach.

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Każda informacja może być cenna

Policja przypomina również, by nie rozpowszechniać niesprawdzonych doniesień oraz danych, które mogłyby utrudnić działania służb. W przypadku zauważenia czarnego Volkswagena Golfa o numerze DWR 1432T lub samego chłopca należy jak najszybciej skontaktować się z funkcjonariuszami.

Każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa i pomóc w bezpiecznym odnalezieniu 12-letniego mieszkańca Siechnic.

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