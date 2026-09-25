12-latek za kierownicą! Ruszyły pilne poszukiwania. Chłopiec odjechał volkswagenem

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Monitoring zarejestrował samochód
Sprawa budzi ogromne emocje, ponieważ zaginiony ma zaledwie 12 lat. Jak poinformowała wrocławska policja, Łukasz Nowak opuścił miejsce zamieszkania, a następnie odjechał czarnym volkswagenem golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T.
Samochód został zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego. Według ustaleń funkcjonariuszy pojazd był widziany o godz. 8:27 przy skrzyżowaniu ulic Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu. Auto poruszało się od strony centrum miasta.
Policjanci nie podają obecnie dalszych szczegółów dotyczących możliwej trasy przejazdu. Trwają intensywne działania mające na celu odnalezienie chłopca.
Policja prosi o pilny kontakt
Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu 12-latka lub zauważyły wskazany samochód, o niezwłoczny kontakt z policją.
Informacje można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod numerem telefonu: 796 124 001.
Mundurowi podkreślają, że niezwykle ważne jest przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji, które mogą pomóc w prowadzonych poszukiwaniach.
Każda informacja może być cenna
Policja przypomina również, by nie rozpowszechniać niesprawdzonych doniesień oraz danych, które mogłyby utrudnić działania służb. W przypadku zauważenia czarnego Volkswagena Golfa o numerze DWR 1432T lub samego chłopca należy jak najszybciej skontaktować się z funkcjonariuszami.
Każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa i pomóc w bezpiecznym odnalezieniu 12-letniego mieszkańca Siechnic.