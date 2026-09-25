12-latek za kierownicą! Ruszyły pilne poszukiwania. Chłopiec odjechał volkswagenem

Monitoring zarejestrował samochód

Sprawa budzi ogromne emocje, ponieważ zaginiony ma zaledwie 12 lat. Jak poinformowała wrocławska policja, Łukasz Nowak opuścił miejsce zamieszkania, a następnie odjechał czarnym volkswagenem golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T.

Samochód został zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego. Według ustaleń funkcjonariuszy pojazd był widziany o godz. 8:27 przy skrzyżowaniu ulic Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu. Auto poruszało się od strony centrum miasta.

Policjanci nie podają obecnie dalszych szczegółów dotyczących możliwej trasy przejazdu. Trwają intensywne działania mające na celu odnalezienie chłopca.

Policja prosi o pilny kontakt

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu 12-latka lub zauważyły wskazany samochód, o niezwłoczny kontakt z policją.

Informacje można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod numerem telefonu: 796 124 001.

Mundurowi podkreślają, że niezwykle ważne jest przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji, które mogą pomóc w prowadzonych poszukiwaniach.

Każda informacja może być cenna

Policja przypomina również, by nie rozpowszechniać niesprawdzonych doniesień oraz danych, które mogłyby utrudnić działania służb. W przypadku zauważenia czarnego Volkswagena Golfa o numerze DWR 1432T lub samego chłopca należy jak najszybciej skontaktować się z funkcjonariuszami.

Każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa i pomóc w bezpiecznym odnalezieniu 12-letniego mieszkańca Siechnic.

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