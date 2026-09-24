Karta, która daje więcej niż tysiące możliwości! Zyskaj dodatkowy bonus w Magnolia Park!

2026-09-24 14:36 Materiał sponsorowany

25 i 26 września klienci Magnolia Park mogą zyskać dodatkową wartość przy zakupie karty podarunkowej. Do każdej karty o wartości minimum 100 zł centrum dołoży 20 zł.

Uśmiechnięta kobieta trzyma różową kartę podarunkową Magnolia Park. O bonusie na zakupy przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Karta, która daje więcej niż tysiące możliwości! Zyskaj dodatkowy bonus w Magnolia Park!

To prosty sposób, by zrobić prezent bliskiej osobie i jednocześnie podarować jej jeszcze więcej możliwości wyboru. Wystarczy kupić kartę podarunkową o wartości co najmniej 100 zł, a Magnolia Park automatycznie zwiększy jej wartość o dodatkowe 20 zł.

Karta podarunkowa to prezent, który pozwala obdarowanej osobie zdecydować, na co chce przeznaczyć otrzymane środki. Moda, uroda, elektronika, wyposażenie domu, restauracja czy coś wyjątkowego dla siebie – to obdarowany wybiera, co sprawi mu największą przyjemność.

Więcej możliwości na zakupy

Akcja obowiązuje 25 i 26 września. W tych dniach każda osoba, która kupi kartę podarunkową Magnolia Park o wartości minimum 100 zł, otrzyma dodatkowe 20 zł do wykorzystania w ramach karty.

To dobra okazja zarówno dla osób szukających uniwersalnego prezentu, jak i dla tych, którzy planują własne zakupy. Za tę samą kwotę można otrzymać kartę o wyższej wartości i zyskać dodatkowe możliwości zakupowe.

25–26 września

Karta podarunkowa od 100 zł → dodatkowe 20 zł od Magnolia Park

Karta, która daje więcej niż tysiące możliwości! Zyskaj dodatkowy bonus w Magnolia Park!
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Szczegółowe informacje dotyczące akcji dostępne są w Magnolia Park oraz na stronie internetowej centrum.

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