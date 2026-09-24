Pogoda we Wrocławiu na weekend 25-27 września

Mieszkańców Wrocławia czeka weekend z wyraźną tendencją wzrostową, jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia. Każdy kolejny dzień będzie cieplejszy od poprzedniego, a aura pozwoli na spędzenie czasu na zewnątrz bez obaw o intensywne opady. Wspólnym mianownikiem dla całego weekendu będzie jednak duże zachmurzenie, które ograniczy ilość słońca nad miastem.

Piątek z deszczem i chmurami

Weekend rozpocznie się od pochmurnej aury. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie do około 10 stopni. To będzie również jedyny dzień, kiedy prognozowane są opady deszczu, jednak ich suma będzie niewielka. Wiatr powieje ze średnią prędkością około 3 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Sobota przyniesie poprawę

Sobota przyniesie zauważalną poprawę pogody, głównie za sprawą wyższej temperatury i braku opadów. Słupki rtęci powędrują w ciągu dnia do około 18 stopni Celsjusza. Noc będzie nieco chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 9 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość zaledwie 1 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie przyjemniejsza. Niebo nad Wrocławiem pozostanie jednak w dużej mierze zasłonięte chmurami.

Najcieplejszy dzień weekendu

Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień całego weekendu. Temperatura maksymalna wzrośnie do blisko 19 stopni Celsjusza, co stworzy komfortowe warunki do aktywności. Będzie to jednak dzień ze sporą różnicą temperatur, ponieważ noc przyniesie ochłodzenie do około 7 stopni. Podobnie jak w sobotę, nie należy spodziewać się deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s, a nad miastem utrzyma się duże zachmurzenie.

Weekend w mieście. Jak spędzić czas?

Aura we Wrocławiu, zwłaszcza w sobotę i niedzielę, będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Brak opadów i rosnąca temperatura to dobre warunki na dłuższy spacer po mieście czy wizytę w parku. Chociaż słońca będzie niewiele, to przyjemne wartości na termometrach zachęcą do spędzania czasu poza domem. Z kolei duże zachmurzenie może być argumentem, by zaplanować wizytę w jednym z licznych obiektów kulturalnych lub rozrywkowych. Parasol może przydać się jedynie w piątek.

Dane pogodowe: OpenWeather