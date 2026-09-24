Skażona woda pod Wrocławiem! Wprowadzono zakaz, groźna bakteria w wodociągu

Alert RCB dla mieszkańców powiatu oławskiego

Wielu mieszkańców powiatu oławskiego otrzymało na swoje telefony komórkowe niepokojącą wiadomość. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało oficjalny alert w związku ze skażeniem wody w lokalnym wodociągu. Komunikat był krótki i jednoznaczny, wzywając do zachowania szczególnej ostrożności.

Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:

„KOMUNIKAT: Woda z wodociągu Piskorzów w powiecie oławskim nie nadaje się do spożycia i mycia, również po przegotowaniu. Śledź komunikaty Urzędu Miasta”.

Skażenie bakteriami E. coli. Jest komunikat Sanepidu

Za alarmem stoi oficjalne stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie. Po zbadaniu próbek wody pobranych 21 września 2026 roku z wodociągu sieciowego Piskorzów, wyniki okazały się alarmujące. Wykryto w niej groźne dla zdrowia bakterie.

- Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej w zakresie parametru bakterie grupy coli w liczbie 1 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml oraz obecność Escherichia coli w liczbie 1 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml

- czytamy w komunikacie sanepidu.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie wydał jednoznaczną decyzję:

"stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Piskorzów."

Czego nie wolno robić? Lista zakazów jest długa

Skażenie wody jest na tyle poważne, że nawet jej przegotowanie nie rozwiązuje problemu. Sanepid opublikował szczegółową listę czynności, których absolutnie nie wolno wykonywać przy użyciu zanieczyszczonej wody. Lista jest bardzo długa i dotyczy praktycznie wszystkich codziennych czynności.

Zgodnie z komunikatem, woda w obecnym stanie:

nie nadaje się do spożycia przez ludzi, nawet po przegotowaniu,

nie nadaje się do przygotowywania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo,

nie nadaje się do mycia naczyń kuchennych,

nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów oraz płukania jamy ustnej.

Wodę można wykorzystywać jedynie do celów porządkowych, takich jak spłukiwanie toalet czy mycie podłóg.

Skażona woda pod Wrocławiem. Które miejscowości są zagrożone?

Problem dotyczy ponad 2400 osób mieszkających w 11 miejscowościach zaopatrywanych przez wodociąg sieciowy Piskorzów. Mieszkańcy tych rejonów muszą bezwzględnie stosować się do zaleceń. Lista miejscowości objętych alertem:

Piskorzów,

Polwica,

Teodorów,

Wierzbno,

Kuny,

Swojków,

Pełczyce,

Gęsice,

Marszowice,

Janków,

Brzezimierz.

Gdzie pobrać czystą wodę? Uruchomiono punkty zastępcze

W odpowiedzi na kryzysową sytuację, Zakład Gospodarki Komunalnej w Domaniowie podjął działania w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do bezpiecznej wody. Uruchomiono specjalne punkty, w których można zaopatrzyć się w wodę zdatną do picia.

Jak informuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie:

W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie dotyczącym braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Piskorzów, Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że rozpoczął dostarczanie wody zastępczej do punktów poboru we wszystkich miejscowościach objętych komunikatem, zgodnie z załączonym wykazem.

Poniżej znajduje się lista lokalizacji, w których ustawiono specjalne zbiorniki (mausery) z wodą:

Brzezimierz – przy Kościele

Gęsice – przy Świetlicy

Janków – przy Kościele

Kuny – przy Kapliczce

Pełczyce – przy Bloku nr 9

Piskorzów – przy Świetlicy

Polwica – przy Bloku nr 3

Swojków – przy Świetlicy

Teodorów – przy Świetlicy

Wierzbno – przy Przedszkolu, Sali Gimnastycznej, Placu zabaw Nivea

Służby zaznaczają, że punkty są zaopatrywane sukcesywnie, a poziom wody będzie na bieżąco uzupełniany. Mieszkańcy proszeni są o śledzenie kolejnych komunikatów w sprawie jakości wody.