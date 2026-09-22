"Z wielkim żalem informujemy..." Parafia w żałobie

Jako jedna z pierwszych, tragiczną wiadomość przekazała parafia św. Barbary w Wałbrzychu, publikując w mediach społecznościowych krótki, ale niezwykle poruszający komunikat.

"Z wielkim żalem informujemy, że dziś w tragicznym wypadku zginął nasz ksiądz proboszcz Wojciech Drab. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie"

- napisano na profilu parafii.

Wierni zostali również zaproszeni do wspólnej modlitwy w intencji zmarłego kapłana. Jak poinformowano w kolejnym wpisie, we wtorek 22 września o godzinie 17:30 odbędzie się różaniec, a o 18:00 msza święta w intencji zmarłego proboszcza.

Śmierć nadeszła nagle. W tragicznym wypadku zginął znany proboszcz

Do wypadku doszło w poniedziałek, 21 września, na drodze wojewódzkiej nr 426 w województwie opolskim. Szczegóły zdarzenia podała Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich.

- Około godz. 13:50 na drodze wojewódzkiej nr 426, w rejonie zjazdu z ronda przy węźle A4 w Olszowej, doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 54-letni kierujący motocyklem marki BMW, mieszkaniec województwa dolnośląskiego, jechał w kierunku Strzelec Opolskich. Po minięciu ronda, z nieustalonej na tę chwilę przyczyny, stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w znaki drogowe znajdujące się na wybrukowanym fragmencie jezdni

- czytamy w komunikacie policji.

Funkcjonariusze dodali, że na miejscu prowadzona była długa reanimacja. Niestety, życia duchownego nie udało się uratować.

"Odszedł wspaniały Kapłan". Wierni żegnają proboszcza

Wiadomość o śmierci księdza Wojciecha Draba wstrząsnęła lokalną społecznością. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy i wspomnień, które świadczą o tym, jak cenionym i lubianym był kapłanem.

"Mam nadzieję, że Ks. Wojciech jest już z Bogiem i Jego Synem w raju. Nigdy nie zapomnę Jego proroctwa końca kresu życia na tym świecie: ,,W przedsionku Nieba będzie Bóg Ojciec i Jego Syn Jezus. Bóg zapyta się swego Syna: czy w tej Duszy znajdujesz swoje odbicie? Jeżeli TAK jesteś w Raju" - te słowa zapadły mi bardzo mocno w pamięć"

- wspomina jedna z internautek.

Inni podkreślają, jak trudno pogodzić się z tak nagłym odejściem.

"Trudno mi w to uwierzyć. Za szybko. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki"

- czytamy w kolejnym komentarzu.

W licznych wpisach wierni dziękują za jego posługę, dobre słowo i wsparcie.

"Odszedł wspaniały Kapłan. Smutna wiadomość dla nas, tych co jeszcze są i żyją tu na dole. Smutna, bo tak bardzo lubiliśmy go słuchać. Tak wiele mi przekazał, nauczył. Zamilkł na wieki, ale na pewno nadal będzie działać w naszych sercach"

- napisała jedna z osób.

"Wspaniały człowiek przyjaciel rodzin, kapłan młodzieży, dzieci, młodzieży pracującej, a przede wszystkim Wspaniały Egzorcysta. Za Twoją obecność, dobroć, Bóg zapłać"

- dodaje kolejna.

Od 2015 roku był egzorcystą Diecezji Świdnickiej

Ksiądz kanonik Wojciech Drab przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 2002 roku. Jak przypomina portal niedziela.pl, był cenionym kaznodzieją, rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym. W latach 2018–2025 był proboszczem parafii św. Mikołaja w Doboszowicach, a od lipca 2025 roku kierował parafią św. Barbary w Wałbrzychu. Od 2015 roku pełnił również ważną i trudną posługę egzorcysty diecezji świdnickiej.

Oficjalny komunikat wydała także Diecezja Świdnicka.

"Z wiarą i nadzieją życia wiecznego zawiadamiamy, że w 55. roku życia i 25. roku kapłaństwa odszedł do domu Ojca śp. ks. kan. Wojciech DRAB, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu i egzorcysta. Prosimy o modlitwę... Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie..."

- można przeczytać na stronie diecezji.

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych mają zostać podane wkrótce.