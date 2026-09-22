Ten górski region to nowy hit. Zakopane traci na znaczeniu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-22 12:32

Kiedyś wyjazd w polskie góry kojarzył się głównie z tłokiem na Krupówkach i staniem w kilometrowych korkach. Obecnie turyści coraz chętniej omijają Podhale, szukając miejsc zapewniających faktyczny relaks, a przy tym równie dobrze przygotowanych. Na południu wyrasta nowa siła, która śmiało rzuca wyzwanie Zakopanemu.

Koniec Zakopanego? Coraz więcej turystów wybiera inny kierunek

Jeszcze do niedawna stolica Tatr i całe Podhale były naturalnym wyborem na wypoczynek w górach. Zauważalna jest jednak wyraźna zmiana preferencji. Wczasowicze coraz chętniej omijają zatłoczone atrakcje na rzecz miejsc nieco cichszych, ale z równie bogatą ofertą. Wyraźny wzrost popularności odnotowują Szczyrk, Wisła oraz Ustroń. Te malownicze zakątki Beskidu Śląskiego kuszą turystów połączeniem wspaniałego klimatu, rozbudowanego zaplecza i brakiem charakterystycznego dla Tatr ścisku.

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Beskid Śląski zyskuje na popularności

Beskid Śląski z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. I trudno się temu dziwić, ponieważ region ma wiele do zaoferowania niezależnie od pory roku. Zimą kusi stokami narciarskimi, a w cieplejszych miesiącach szlakami, górskimi krajobrazami i licznymi atrakcjami. Dzięki temu dla części podróżnych staje się ciekawą alternatywą dla zatłoczonego Zakopanego.

Na turystów czeka szeroki wybór noclegów – od nowoczesnych hoteli po apartamenty i pensjonaty – a także bogata oferta gastronomiczna i dobrze rozwinięta infrastruktura. Jednocześnie Beskid Śląski w wielu miejscach pozwala odpocząć od tłumów charakterystycznych dla najpopularniejszych tatrzańskich kurortów. Jak prezentują się Wisła, Szczyrk i Ustroń? Zdjęcia tych popularnych miejscowości znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Galeria zdjęć 10

Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają turystów

Na znaczeniu systematycznie zyskują miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń. Te beskidzkie perełki gwarantują doskonałe warunki do wypoczynku przy znacznie mniejszym obłożeniu niż w stolicy Podhala. Szczyrk jest doceniany przede wszystkim za świetnie przygotowane trasy dla narciarzy i rowerzystów. Wisła to z kolei doskonały wybór dla poszukujących wyciszenia i atrakcji dla całych rodzin. Ustroń przyciąga natomiast swoimi walorami uzdrowiskowymi i bogatą ofertą wellness.

Beskid Śląski może być największym turystycznym wygranym najbliższych lat

Prognozy dla tego obszaru są bardzo obiecujące, a zainteresowanie nim z pewnością będzie rosnąć. Ciągłe inwestowanie w infrastrukturę, poszerzanie oferty rozrywkowej oraz bezproblemowy dojazd czynią Beskid Śląski rywalem dla Zakopanego. Czy odwiedziliście już te rejony?

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