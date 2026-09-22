Dramat na studenckiej imprezie. Mężczyzna z nożem wtargnął na statek wycieczkowy

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-22 8:24

Studencka impreza na zacumowanym przy wrocławskim bulwarze statku wycieczkowym zmieniła się w prawdziwy horror. 47-letni mężczyzna wbiegł na pokład z nożem w ręku, uderzał uczestników i groził im śmiercią. Przerażona młodzież w panice rzuciła się do ucieczki. Sprawa właśnie trafiła do sądu!

To miał być beztroski wieczór pełen zabawy. Niestety, impreza studentów zorganizowana na statku wycieczkowym we Wrocławiu zakończyła się paniczną ucieczką. Wszystko za sprawą 47-letniego mężczyzny, który uzbrojony w nóż wtargnął na pokład i zaatakował bawiących się ludzi. Prokuratura właśnie poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko napastnikowi.

Atak na statku i paniczna ucieczka

Do dramatycznych wydarzeń doszło 5 maja 2026 roku. Jak informowała wówczas policja, na zacumowany przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego statek wtargnął agresywny 47-latek. Mężczyzna nie tylko groził studentom pozbawieniem życia, wymachując nożem, ale też naruszył nietykalność cielesną kilku osób, uderzając je w głowę i twarz. Jego agresja doprowadziła do wybuchu paniki, a uczestnicy imprezy w popłochu uciekali ze statku. Napastnik zniszczył także sprzęt muzyczny o wartości ponad 7 tysięcy złotych.

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Sprawca próbował ukryć nóż. Jest akt oskarżenia

Dzięki szybkiej reakcji świadków i sprawnym działaniom policji, napastnik został zatrzymany chwilę po tym, jak opuścił statek. Wrocławianin próbował jeszcze pozbyć się dowodu, ukrywając nóż w pobliskich krzakach, jednak bezskutecznie.

Teraz sprawa znalazła swój finał w prokuraturze. Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Jakub Dłubacz, przeciwko 47-letniemu Michałowi C. skierowano do sądu akt oskarżenia.

- Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Stare Miasto skierował do Sądu w dniu 21.09.2026 r. akt oskarżenia przeciwko 47-letniemu Michałowi C. oskarżonemu m.in. o sprowadzenie w dniu 05.05.2026 r. na statku wycieczkowym zacumowanym na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez zaatakowanie nożem znajdującej się tam na imprezie studenckiej grupy osób i kierowanie do nich gróźb pozbawienia życia i uszkodzenia ciała, czym spowodował ogólną panikę i zbiorową ucieczkę ze statku

- poinformował Jakub Dłubacz z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Nawet 8 lat więzienia

Jak podkreśla prokuratura, zachowanie oskarżonego miało charakter chuligański, co zaostrza odpowiedzialność karną. Za zarzucane czyny Michałowi C. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

- Oskarżyciel publiczny uznał przy tym, że zachowanie oskarżonego miało chuligański charakter. Zarzucony Michałowi C. czyn z art. 165 § 1 kk w zw. z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk zagrożony jest karą do ośmiu lat pozbawienia. Oskarżony został zatrzymany niezwłocznie po zdarzeniu i od tego czasu pozostaje tymczasowo aresztowany

- podsumowuje prokurator Jakub Dłubacz. 

Dramat na studenckiej imprezie we Wrocławiu! Mężczyzna z nożem wtargnął na statek
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WROCŁAW
ATAK NOŻEM