Piotr Protasiewicz zabrał głos po bolesnej porażce Sparty w finale PGE Ekstraligi

Żużel: Piotr Protasiewicz po finale w Toruniu. Tak skomentował porażkę Betard Sparty Wrocław

55:35 - ten wynik sprawia, że ekipa PRES Grupa Deweloperska Toruń jest bardzo bliska obrony tytułu mistrzowskiego. "Anioły" odjechały "Spartanom" w drugiej części zawodów. Wcześniej świetnie wyglądali Dan Bewley i Artiom Łaguta. Z czasem i oni wytracili swoją moc, a kompletnie zawiedli Brady Kurtz oraz Maciej Janowski.

- Trzeba pogratulować drużynie toruńskiej zasłużonego wyniku, bardzo dobrej jazdy. My musimy przełknąć gorycz porażki, ale nie poddajemy się i szykujemy się na rewanż - powiedział tuż po zawodach Piotr Protasiewicz i dodał, że przed jego zespołem arcytrudne zadanie.

W Ekstraliga Media Center "PePe" mówił również m.in. o:

Bartłomieju Kowalskim;

rezerwach taktycznych;

błędach jeździeckich.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo, który publikujemy nad tekstem. Pod artykułem z kolei zamieszczamy galerię ze zdjęciami z Motoareny!

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PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 55:35

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 55

9. Patryk Dudek - 8+2 (3,1*,1,1,2*)

10. Robert Lambert - 11+2 (2,2,3,2*,2*)

11. Norick Bloedorn - 4+2 (0,2*,1,1*)

12. Mikkel Michelsen - 14 (2,3,3,3,3)

13. Emil Sajfutdinow - 11+1 (1*,3,1,3,3)

14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (1,1*,0)

15. Antoni Kawczyński - 5 (3,0,2)

16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 35

Daniel Bewley - 10 (2,2,3,2,0,1) Maciej Janowski - 4+1 (0,1*,0,3) Brady Kurtz - 6+2 (1*,1,2*,2,0,0) Michał Obst - NS (-,-,-,-,-) Artiom Łaguta - 10 (3,3,2,1,1,0) Marcel Kowolik - 3 (0,3,0,0) Mikkel Andersen - 2 (2,0,0,0) Nikodem Mikołajczyk - NS

Bieg po biegu:

(61,22) Dudek, Bewley, Kurtz, Bloedorn - 3:3 (61,68) Kawczyński, Andersen, Duchiński, Kowolik - 4:2 (7:5) (61,70) Łaguta. Michelsen, Sajfutdinow, Janowski - 3:3 (10:8) (61,42) Kowolik, Lambert, Duchiński, Andersen - 3:3 (13:11) (61,56) Michelsen, Bloedorn, Kurtz, Kowolik - 5:1 (18:12) (61,42) Sajfutdinow, Bewley, Janowski, Kawczyński - 3:3 (21:15) (61,31) Łaguta, Lambert, Dudek, Andersen - 3:3 (24:18) (61,65) Bewley, Kurtz, Sajfutdinow, Duchiński - 1:5 (25:23) (61,68) Lambert, Bewley, Dudek, Janowski - 4:2 (29:25) (61,40) Michelsen, Łaguta, Bloedorn, Kowolik - 4:2 (33:27) (62,30) Michelsen, Kurtz, Dudek, Bewley - 4:2 (37:29) (62,75) Janowski, Kawczyński, Bloedorn, Andersen - 3:3 (40:32) (61,90) Sajfutdinow, Lambert, Łaguta, Kurtz - 5:1 (45:33) (62,05) Sajfutdinow, Dudek, Łaguta, Kurtz - 5:1 (50:34) (61,91) Michelsen, Lambert, Bewley, Łaguta - 5:1 (55:35)