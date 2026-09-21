Piotr Protasiewicz zabrał głos po bolesnej porażce Sparty w finale PGE Ekstraligi

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-21 16:13

To nie tak miało być - mogą myśleć kibice Betard Sparty Wrocław po pierwszym meczu finałowym PGE Ekstraligi. Ich ulubieńcy przegrali na Motoarenie aż 35:55 i są w arcytrudnej sytuacji przed rewanżem. "Spartanie" dobrze zaczęli spotkanie w Toruniu, ale finisz był po prostu fatalny. Przebieg zawodów, decyzje taktyczne i błędy jeździeckie przeanalizował menedżer Piotr Protasiewicz.

Piotr Protasiewicz zabrał głos po dotkliwej porażce Betard Sparty Wrocław w finale PGE Ekstraligi

Żużel: Piotr Protasiewicz po finale w Toruniu. Tak skomentował porażkę Betard Sparty Wrocław

55:35 - ten wynik sprawia, że ekipa PRES Grupa Deweloperska Toruń jest bardzo bliska obrony tytułu mistrzowskiego. "Anioły" odjechały "Spartanom" w drugiej części zawodów. Wcześniej świetnie wyglądali Dan Bewley i Artiom Łaguta. Z czasem i oni wytracili swoją moc, a kompletnie zawiedli Brady Kurtz oraz Maciej Janowski.

- Trzeba pogratulować drużynie toruńskiej zasłużonego wyniku, bardzo dobrej jazdy. My musimy przełknąć gorycz porażki, ale nie poddajemy się i szykujemy się na rewanż - powiedział tuż po zawodach Piotr Protasiewicz i dodał, że przed jego zespołem arcytrudne zadanie.

W Ekstraliga Media Center "PePe" mówił również m.in. o:

  • Bartłomieju Kowalskim;
  • rezerwach taktycznych;
  • błędach jeździeckich.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo, który publikujemy nad tekstem. Pod artykułem z kolei zamieszczamy galerię ze zdjęciami z Motoareny!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław: Zdjęcia kibiców i zawodników z finału PGE Ekstraligi 2026 na Motoarenie
Galeria zdjęć 77

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 55:35

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 55

  • 9. Patryk Dudek - 8+2 (3,1*,1,1,2*)
  • 10. Robert Lambert - 11+2 (2,2,3,2*,2*)
  • 11. Norick Bloedorn - 4+2 (0,2*,1,1*)
  • 12. Mikkel Michelsen - 14 (2,3,3,3,3)
  • 13. Emil Sajfutdinow  - 11+1 (1*,3,1,3,3)
  • 14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (1,1*,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 5 (3,0,2)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 35

  1. Daniel Bewley - 10 (2,2,3,2,0,1)
  2. Maciej Janowski - 4+1 (0,1*,0,3)
  3. Brady Kurtz - 6+2 (1*,1,2*,2,0,0)
  4. Michał Obst - NS (-,-,-,-,-)
  5. Artiom Łaguta - 10 (3,3,2,1,1,0)
  6. Marcel Kowolik - 3 (0,3,0,0)
  7. Mikkel Andersen - 2 (2,0,0,0)
  8. Nikodem Mikołajczyk - NS

Bieg po biegu:

  1. (61,22) Dudek, Bewley, Kurtz, Bloedorn - 3:3
  2. (61,68) Kawczyński, Andersen, Duchiński, Kowolik - 4:2 (7:5)
  3. (61,70) Łaguta. Michelsen, Sajfutdinow, Janowski - 3:3 (10:8)
  4. (61,42) Kowolik, Lambert, Duchiński, Andersen - 3:3 (13:11)
  5. (61,56) Michelsen, Bloedorn, Kurtz, Kowolik - 5:1 (18:12)
  6. (61,42) Sajfutdinow, Bewley, Janowski, Kawczyński - 3:3 (21:15)
  7. (61,31) Łaguta, Lambert, Dudek, Andersen - 3:3 (24:18)
  8. (61,65) Bewley, Kurtz, Sajfutdinow, Duchiński - 1:5 (25:23)
  9. (61,68) Lambert, Bewley, Dudek, Janowski - 4:2 (29:25)
  10. (61,40) Michelsen, Łaguta, Bloedorn, Kowolik - 4:2 (33:27)
  11. (62,30) Michelsen, Kurtz, Dudek, Bewley - 4:2 (37:29)
  12. (62,75) Janowski, Kawczyński, Bloedorn, Andersen - 3:3 (40:32)
  13. (61,90) Sajfutdinow, Lambert, Łaguta, Kurtz - 5:1 (45:33)
  14. (62,05) Sajfutdinow, Dudek, Łaguta, Kurtz - 5:1 (50:34)
  15. (61,91) Michelsen, Lambert, Bewley, Łaguta - 5:1 (55:35)
  • Sędzia: Krzysztof Meyze
  • Komisarz toru: Maciej Głód
  • Widzów: nadkomplet
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