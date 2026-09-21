Ewakuacja szkoły w Jelczu-Laskowicach. Nauczycielka ranna po eksplozji w sali

Eksplozja w szkole przed lekcjami

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednej ze szkół na terenie Jelcza-Laskowic. Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, w jednej z sal lekcyjnych miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Nauczycielka przygotowywała doświadczenie dla uczniów. Jak wynika z pierwszych ustaleń, w trakcie tych czynności doszło do niekontrolowanej sytuacji.

- Nauczycielka przygotowywała doświadczenie przed lekcjami. W trakcie tego przygotowania doszło do nagłej reakcji, została poparzona i trafiła do szpitala

- informuje st. kpt. Michał Wójtowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarej w Oławie.

Na szczęście w sali nie było wtedy jeszcze uczniów.

Ewakuacja uczniów i akcja straży pożarnej

Na miejsce natychmiast wezwano strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych, dyrekcja placówki podjęła decyzję o prewencyjnej ewakuacji wszystkich uczniów z budynku. Czekali oni na zewnątrz do czasu, aż służby zakończą swoje działania. Jak potwierdza st. kpt. Michał Wójtowicz: "Do zdarzenia doszło przed lekcjami".

Sytuacja jest już opanowana

Strażacy po przybyciu na miejsce dokładnie sprawdzili pomieszczenie, w którym doszło do zdarzenia. Ich zadaniem było upewnienie się, że nie istnieje już żadne zagrożenie, a stężenie substancji w powietrzu nie zagraża zdrowiu i samopoczuciu osób przebywających w budynku. Po zakończeniu działań służb sytuacja w szkole wróciła do normy i uczniowie mogli bezpiecznie wrócić do swoich zajęć.