Nowe loty z Wrocławia zimą. City breaki i nie tylko. Sprawdź, dokąd polecisz!

Nowe kierunki z lotniska we Wrocławiu

Ryanair przygotował rekordową ofertę na sezon zimowy. Z wrocławskiego portu lotniczego wystartują samoloty w czterech zupełnie nowych, niezwykle atrakcyjnych kierunkach. Podróżni będą mogli wybrać się bezpośrednio do hiszpańskiego Madrytu, odwiedzić egzotyczny Marrakesz w Maroku, a także polecieć do albańskiej Tirany i włoskiego Turynu.

Łącznie w zimowym harmonogramie znajdą się aż 43 różnorodne trasy. To spore udogodnienie dla turystów, którzy zyskują szeroki wachlarz możliwości podczas planowania zimowych urlopów i krótkich wyjazdów.

Ryanair zwiększa częstotliwość lotów z Wrocławia

Oprócz wprowadzenia nowości, linia lotnicza podjęła decyzję o zagęszczeniu siatki na już funkcjonujących trasach. Więcej rejsów zaplanowano w 15 dotychczasowych, niezwykle popularnych kierunkach. Dzięki temu pasażerowie zyskają znacznie większą elastyczność przy organizacji podróży do takich miejsc jak Londyn, Dublin, Palermo czy słoneczna Malta.

- Z przyjemnością ogłaszamy, że w sezonie zimowym 2026 r. linie Ryanair zbazują dwa dodatkowe samoloty, powiększając flotę do 9 samolotów zbazowanych we Wrocławiu, co oznacza łączną inwestycję na Dolnym Śląsku w wysokości 900 mln USD. Dzięki temu tej zimy zaoferujemy ponad 1,3 mln miejsc (330 tys. dodatkowych, wzrost o 35%) oraz 43 trasy, w tym cztery nowe połączenia do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu, zapewniając pasażerom we Wrocławiu jeszcze większy wybór w najniższych cenach w Europie

- o szczegółach tej operacji poinformował Jason McGuinness, Chief Commercial Officer w Ryanair.

Milionowe inwestycje we Wrocławiu i tanie loty

Rozwój bazy na Dolnym Śląsku jest elementem długofalowej strategii przewoźnika w naszym kraju. Wartość całej inwestycji szacowana jest na 900 milionów dolarów, co ma docelowo zapewnić pasażerom 1,3 miliona dostępnych miejsc na pokładach. Oznacza to ogromny, bo aż 35-procentowy skok względem zeszłorocznej zimy.

- Dziewięć samolotów zbazowanych we Wrocławiu oraz inwestycja o wartości 900 mln USD to wyraźne zobowiązanie Ryanair do rozwoju regionalnych połączeń w Polsce. Zimą tego roku Wrocław zyska dodatkowe 330 tys. miejsc oraz 4 nowe trasy i zwiększoną częstotliwość na 15 istniejących trasach obsługiwanych przez największą linię lotniczą w Europie i Polsce, co pobudzi turystykę przyjazdową na Dolnym Śląsku i zapewni całoroczne połączenia międzynarodowe w najniższych cenach w Europie

-dodaje w swoich słowach McGuinness.

Firma z okazji ogłoszenia nowej siatki przygotowała dla pasażerów specjalną akcję promocyjną.

- Aby uczcić największy w historii rozkład lotów Ryanair oraz cztery nowe trasy z Wrocławia w nadchodzącej zimie, uruchomiliśmy 3-dniową wyprzedaż biletów z cenami już od 119 zł, dostępną w aplikacji oraz na stronie Ryanair.com

- czytamy w komunikacie.

Bilety objęte promocją można znaleźć na przykład na trasie do Madrytu, gdzie rezerwacja poczyniona 18 września na lot 28 października kosztuje zaledwie 116 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że system rezerwacyjny na bieżąco modyfikuje stawki i kwoty te ulegają ciągłym zmianom.

Port Lotniczy Wrocław stale się rozwija

Przedstawiciele dolnośląskiego portu nie ukrywają ogromnej satysfakcji z tak dynamicznej rozbudowy siatki połączeń i bliskiej współpracy z przewoźnikiem. Prezes zarządu lotniska, Karol Przywara, w swoim wystąpieniu mocno zaakcentował, że mimo ogólnych trudności na rynku, wrocławskie lotnisko wciąż poprawia swoje statystyki i pnie się w górę.

- Port Lotniczy Wrocław notuje rekordowe wyniki i mimo wymagającej sytuacji na rynku lotniczym związanej m.in. z cenami paliwa, z którą mierzą się przede wszystkim przewoźnicy, nadal rozwija się w dwucyfrowym tempie. Cieszy nas, że Wrocław pozostaje jednym z najważniejszych punktów na europejskiej mapie Ryanair. Świadczy o tym nie tylko bardzo bogata siatka połączeń i duża baza samolotów przewoźnika, ale również konsekwentnie rozwijana działalność centrum serwisowego. Ryanair jest bardzo ważnym partnerem w rozwoju naszego lotniska i już dziś pracujemy nad kolejnymi wspólnymi projektami oraz inwestycjami, które będą wzmacniać pozycję Wrocławia na lotniczej mapie Europy

- przekazał prezes zarządu Karol Przywara.