Kultowe obserwatorium na Śnieżce przejdzie remont. Wrócą noclegi i restauracja

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-09 20:00

Słynne obserwatorium na Śnieżce czeka wielka przemiana. Podpisano umowę na remont o wartości blisko 25 mln zł. Turyści znów wejdą do dolnej części obiektu, gdzie zaplanowano m.in. gastronomię oraz miejsca do spania. Prace potrwają do 2031 roku.

Fragment spodka obserwatorium na Śnieżce o zachodzie słońca. O planowanym remoncie ikony gór przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Pexels.com

Słynne obserwatorium na Śnieżce przejdzie gruntowny remont. Wrócą restauracja i miejsca noclegowe

Charakterystyczny budynek na Śnieżce doczeka się gruntownej modernizacji. W trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu zawarto porozumienie na przebudowę Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW. Prace zrealizuje przedsiębiorstwo Pre-Fabrykat, mające swoją siedzibę w Miłkowie. Najważniejsze zmiany obejmą najniższy „dysk” unikatowej konstrukcji, który pozostawał niedostępny dla odwiedzających od jedenastu lat. Jego powierzchnia wynosi blisko 840 m kw., a przed zamknięciem w 2015 roku działał tam punkt gastronomiczny.

Po remoncie na najwyższym szczycie Karkonoszy ponownie pojawi się restauracja. W dolnym segmencie budynku przygotowanych zostanie około stu miejsc dla głodnych wędrowców. Projekt zakłada też budowę nowych toalet i pokoi gościnnych. 

Dariusz Klimczak o inwestycji: „Budynek obserwatorium to ikona polskich gór”

Minister infrastruktury podkreślił znaczenie budowli dla turystyki w regionie. – Budynek obserwatorium to ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes – ocenił Dariusz Klimczak. Zaznaczył przy tym, że każdego roku na Śnieżkę wchodzi około 2 mln osób.

Realizacja przedsięwzięcia zapowiada się na niezwykle wymagającą, bo specyficzny klimat na wierzchołku góry pozwala na prace budowlane zaledwie przez kilkanaście tygodni w ciągu roku. Modernizacja obejmie między innymi wzmocnienie struktury nośnej, naprawę dachu i zewnętrznych ścian, a także wstawienie nowych okien i odświeżenie całej instalacji. Co więcej, budowla zyska nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe. W planach jest też jej wpięcie w sieć wodno-kanalizacyjną.

Zapewniono, że w trakcie robót budowlanych obserwatorium będzie funkcjonowało w normalnym trybie. Należy przypomnieć, że dane meteorologiczne gromadzone są na Śnieżce bezustannie od ponad stu czterdziestu lat, a dzisiejsza budowla, wyróżniająca się trzema dyskami, została wzniesiona w 1974 roku.

Sonda
Lubisz chodzić po górach?
Quiz. Najsłynniejsze szczyty Polski i świata. Zdobądź komplet i patrz na innych z góry
Pytanie 1 z 10
Jak inaczej nazywa się Mount Everest?
Słowackie Tatry Wysokie pozytywnie zaskoczyły turystów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚNIEŻKA
KARKONOSZE