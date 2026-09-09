Kultowe obserwatorium na Śnieżce przejdzie remont. Wrócą noclegi i restauracja

Słynne obserwatorium na Śnieżce przejdzie gruntowny remont. Wrócą restauracja i miejsca noclegowe

Charakterystyczny budynek na Śnieżce doczeka się gruntownej modernizacji. W trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu zawarto porozumienie na przebudowę Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW. Prace zrealizuje przedsiębiorstwo Pre-Fabrykat, mające swoją siedzibę w Miłkowie. Najważniejsze zmiany obejmą najniższy „dysk” unikatowej konstrukcji, który pozostawał niedostępny dla odwiedzających od jedenastu lat. Jego powierzchnia wynosi blisko 840 m kw., a przed zamknięciem w 2015 roku działał tam punkt gastronomiczny.

Po remoncie na najwyższym szczycie Karkonoszy ponownie pojawi się restauracja. W dolnym segmencie budynku przygotowanych zostanie około stu miejsc dla głodnych wędrowców. Projekt zakłada też budowę nowych toalet i pokoi gościnnych.

Dariusz Klimczak o inwestycji: „Budynek obserwatorium to ikona polskich gór”

Minister infrastruktury podkreślił znaczenie budowli dla turystyki w regionie. – Budynek obserwatorium to ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes – ocenił Dariusz Klimczak. Zaznaczył przy tym, że każdego roku na Śnieżkę wchodzi około 2 mln osób.

Realizacja przedsięwzięcia zapowiada się na niezwykle wymagającą, bo specyficzny klimat na wierzchołku góry pozwala na prace budowlane zaledwie przez kilkanaście tygodni w ciągu roku. Modernizacja obejmie między innymi wzmocnienie struktury nośnej, naprawę dachu i zewnętrznych ścian, a także wstawienie nowych okien i odświeżenie całej instalacji. Co więcej, budowla zyska nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe. W planach jest też jej wpięcie w sieć wodno-kanalizacyjną.

Zapewniono, że w trakcie robót budowlanych obserwatorium będzie funkcjonowało w normalnym trybie. Należy przypomnieć, że dane meteorologiczne gromadzone są na Śnieżce bezustannie od ponad stu czterdziestu lat, a dzisiejsza budowla, wyróżniająca się trzema dyskami, została wzniesiona w 1974 roku.

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Prosimy o szacunek do miejsc wyjątkowych✨Obserwatorium na Śnieżce (...) to unikatowe miejsce, które od lat bada atmosferę i pomaga chronić nas przed zagrożeniami pogodowymi🛰️🌍Dlatego przypominamy: nie przyklejajcie na budynku nalepek!Fot.Piotr Olszewski IMGW#IMGW #Śnieżka pic.twitter.com/6nnz6bEto4— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 24, 2025

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