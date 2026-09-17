SQUISHY MANIA w Magnolia Park: XXL pierogi, sery i cukierki zapraszają do ściskania

Squishy, czyli miękkie, powoli wracające do kształtu zabawki w kształtach jedzenia i słodyczy od miesięcy podbijają dziecięce kolekcje i media społecznościowe. 19 września, Magnolia Park przeniesie ten viralowy trend do świata rzeczywistego, w wersji zdecydowanie większej niż jakakolwiek zabawka na półce. Na placu przy wejściu od ulicy Legnickiej w godz. 12:00–18:00 pojawi się kolorowa, scenografia w rozmiarze XXL inspirowana squishy pierogami, tabliczkami czekolady, kostkami masła i sera, fistaszkami oraz transparentnymi truskawkami jelly.

Sześć stref, jeden cel: ściśnij i baw się na całego

SQUISHY MANIA to cała ścieżka doświadczeń, zaprojektowana tak, by uczestnicy przechodzili od stanowiska do stanowiska. W programie znajdą się m.in. Squishy Foto – strefa fotograficzna z gigantycznymi rekwizytami, Squishy Lab, w którym najmłodsi mogą samodzielnie tworzyć i ściskać własne squishy. Pojawią się też gry Squishy Twister XXL, Squishy Rzuć i Traf oraz Squishy Mystery Box, a całość dopełnia Squishy Sklep z limitowanymi gadżetami.

Organizatorzy stawiają na zaangażowanie, humor i element zaskoczenia, które będą bawiły nie tylko najmłodsze dzieci, ale też starsze rodzeństwo i młodzież. Przez cały dzień będzie można też spotkać na miejscu olbrzymiego donata – maskotkę. Sensoryczny, kreatywny charakter atrakcji to także potencjał do dzielenia się wrażeniami poprzez robienie zdjęć i dzieleni się nimi w mediach społecznościowych.

– Rok szkolny się już rozpoczął, zatem czas na odreagowanie emocji z tym związanych i dobrą zabawę. Zapraszamy do udziału całe rodziny, zarówno rodziców z dziećmi, młodzież, jak i każdego, kto w tę sobotę pojawi się w naszym centrum do wspólnego odkrywania, ile radości może dać beztroska kraina przeniesionego do rzeczywiści świata wyobraźni – mówi Maciej Kuczyński, Marketing Manager NEPI Rockcastle.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a udział we wszystkich strefach aktywności nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Organizatorzy zachęcają do udziału w ciągu całego dnia, czas trwania poszczególnych aktywności pozwala odwiedzić wszystkie stanowiska podczas jednej wizyty.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Magnolia Park jest największym centrum handlowym na Dolnym Śląsku. Łączna powierzchnia handlowa obiektu wynosi 100 tys. mkw. Jest tu ponad 230 sklepów, 30 kawiarni i restauracji oraz punkty usługowe. Wśród wielu renomowanych polskich i międzynarodowych marek dostępnych dziś w Magnolia Park znajdują się m.in.: Primark, Peek&Cloppenburg, Zara, Mango, H&M, Reserved, CCC, TK Maxx oraz HalfPrice, Apart, YES, W.Kruk oraz Swarowski. Oferta sportowa jest silnie reprezentowana m.in. przez takie marki jak Decathlon, Intersport, Martes Sport oraz Regatta Great Outhdoors. Artykuły elektroniczne dostępne są m.in. w sklepach Media Markt, Ispot, Samsung Brand Store oraz Komputronik. Ofertę z sektora „zdrowie i uroda” reprezentują m.in. Douglas, Sephora, Mac oraz Super-Pharm, Rossmann. W galerii działa nowoczesne, 30 stanowiskowe Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego, 7-salowe kino Helios. Klienci mogą również zrobić zakupy w hipermarkecie budowlanym Castorama i sklepie Komfort. W obiekcie działa również Centrum Medyczne Magnolia Park. Strefa gastronomiczna reprezentowana jest przez sieci takie jak: McDonald’s, KFC, Burger King, Pizza Hut czy Kuchnia Marche, jak również unikalne Ohh!! Sushi&Grill, Pasibus, Mango Mama czy Green Caffè Nero. Do dyspozycji klientów jest zewnętrzne boisko multifunkcyjne, strefa do Street Workoutu, nowy, zewnętrzny plac zabaw dla dzieci, a także deptak z drzewami i fontannami, przy których można odpocząć. Zróżnicowana, atrakcyjna oferta, wygodny dojazd samochodem i komunikacją miejską oraz bliskość dużych osiedli mieszkaniowych czynią centrum doskonałym miejscem zakupów, spotkań, rozrywki i rekreacji. Zmotoryzowani klienci mają do dyspozycji prawie 3 tys. darmowych miejsc parkingowych. Właścicielem Centrum Handlowego Magnolia Park jest NEPI Rockcastle. Więcej informacji można znaleźć na www.magnoliapark.pl