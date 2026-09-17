Pilny apel policji z Wrocławia! Zaginął pan Stanisław, chory na Alzheimera i Parkinsona

Trwa walka z czasem we Wrocławiu. Służby mundurowe i ratownicze przeczesują miasto w poszukiwaniu 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Mężczyzna opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Wyszyńskiego w godzinach popołudniowych i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Sprawa jest niezwykle poważna, ponieważ zaginiony zmaga się z chorobą Parkinsona oraz Alzheimera, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia i życia.
- Uwaga! Poszukujemy zaginionego 85-atka. Policjanci prowadzą poszukiwania za Stanisławem Iwańskim. Mężczyzna w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, wyszedł z mieszkania przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu i do chwili obecnej nie powrócił. Zaginiony choruje na Parkinsona i Alzheimera
- informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
Rysopis zaginionego Stanisława Iwańskiego
Służby podały szczegółowy rysopis zaginionego, aby ułatwić jego identyfikację. Zgodnie z komunikatem policji, pan Stanisław ma około 170 cm wzrostu i waży około 85 kg. Nie posiada żadnych znaków szczególnych. W chwili zaginięcia najprawdopodobniej ubrany był w:
- ciemnozielony sweter,
- spodnie jeansowe,
- półbuty.
Do akcji włączają się kolejne służby
Poszukiwania prowadzone są na szeroką skalę. W działania zaangażowała się również Wodna Służba Ratownicza.
- Od wczoraj prowadzimy szeroko zakrojone poszukiwania zaginionego 85-letniego Stanisława Iwańskiego. Przedwczoraj, w godzinach popołudniowych, wyszedł z mieszkania przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu i do chwili obecnej nie powrócił. Zaginiony choruje na Parkinsona i Alzheimera
- informuje Wodna Służba Ratownicza.
Widziałeś pana Stanisława? Natychmiast dzwoń!
Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, może okazać się kluczowy w odnalezieniu 85-latka. Policja prosi wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego możliwego pobytu, o pilny kontakt.
Numery telefonów, pod które należy dzwonić:
- Dyżurny Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście: 47 87 143 58 lub 47 87 132 90
- Numer alarmowy: 112