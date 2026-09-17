Pogoda we Wrocławiu na weekend 18-20 września

Najbliższe dni w stolicy Dolnego Śląska zapowiadają się dynamicznie. Weekend zacznie się niemal letnią aurą, z wysoką temperaturą i sporą dawką słońca, ale jego zakończenie przyniesie wyraźne załamanie pogody. Różnica między sobotą a niedzielą będzie wyraźnie odczuwalna i może wpłynąć na weekendowe plany mieszkańców.

Początek weekendu z wysoką temperaturą

Piątek we Wrocławiu będzie najcieplejszym dniem weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet około 24 stopni Celsjusza, co pozwoli poczuć jeszcze końcówkę lata. Noc przyniesie ochłodzenie do około 12 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, jednak nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 2 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Sobota pod znakiem słońca

Sobota przyniesie jeszcze więcej słońca i zapowiada się jako najpogodniejszy dzień weekendu we Wrocławiu. Niebo będzie niemal bezchmurne, co stworzy świetne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Będzie nieco chłodniej niż w piątek – temperatura maksymalna sięgnie 21 stopni. Warto jednak zwrócić uwagę na chłodniejszą noc, podczas której termometry wskażą około 11°C. Aura pozostanie bezdeszczowa, a wiatr utrzyma swoją niewielką siłę z prędkością około 2 m/s.

Niedziela przyniesie zmianę aury

Finał weekendu to zapowiadana zmiana w pogodzie. W niedzielę aura we Wrocławiu stanie się bardziej kapryśna. Choć noc będzie cieplejsza od poprzednich, z temperaturą minimalną na poziomie 14 stopni, to w ciągu dnia zrobi się chłodniej. Słupki rtęci nie przekroczą 20 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wraz z nim prognozowane są opady deszczu, które mogą pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Dodatkowo nieco wzrośnie siła wiatru, który osiągnie prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić weekend we Wrocławiu?

Zmienna aura w ten weekend we Wrocławiu stwarza różne możliwości na spędzenie wolnego czasu. Ciepły piątek i słoneczna sobota to doskonała okazja do aktywności na zewnątrz. Długie spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy po prostu relaks w plenerze będą świetnym pomysłem. Z kolei niedzielna, deszczowa pogoda sprzyja planom pod dachem. To dobry moment, by wybrać się do kina, na wystawę, spotkać ze znajomymi w kawiarni lub po prostu odpocząć w domu przy dobrej książce.

Dane pogodowe: OpenWeather