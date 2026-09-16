Wzrost zakażeń norowirusem w sanatorium. Kuracjusze z objawami

Wielkie ognisko zakażeń w sanatorium w Luhacovicach. Aż 170 chorych

W jednym z obiektów uzdrowiskowych w Luhacovicach w Czechach wybuchło rozległe ognisko zakażeń norowirusem. Chorobę zdiagnozowano już u mniej więcej 170 osób. W związku z tą kryzysową sytuacją władze sanatorium postanowiły tymczasowo wstrzymać przyjęcia kolejnych kuracjuszy. Taki krok ma na celu zahamowanie transmisji patogenu i jak najszybsze opanowanie kryzysu epidemiologicznego w placówce.

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Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

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Norowirus to wyjątkowo zaraźliwy patogen. Jak dochodzi do infekcji?

Norowirus odpowiada za lwią część gwałtownych nieżytów żołądkowo-jelitowych. Największym wyzwaniem w walce z tym drobnoustrojem jest fakt, że infekuje on ludzki organizm w błyskawicznym tempie.

Transmisja wirusa zachodzi nie tylko z człowieka na człowieka. Zarazić się można również poprzez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami, jedzeniem czy napojami. Do wniknięcia patogenu wystarczy dotknięcie brudnej klamki czy blatu, a następnie przeniesienie dłoni w okolice ust.

Gwałtowne objawy norowirusa. Na co zwrócić uwagę?

Infekcja norowirusem rzadko przebiega łagodnie. Początek dolegliwości jest zazwyczaj bardzo nagły, a symptomy pojawiają się często już po kilkunastu czy kilkudziesięciu godzinach od momentu wniknięcia patogenu. Do najczęstszych oznak choroby zalicza się:

gwałtowne, trudne do opanowania wymioty,

intensywną, wodnistą biegunkę,

silne, bolesne skurcze w jamie brzusznej,

nieustępujące nudności,

ogólne, znaczne osłabienie organizmu,

w niektórych przypadkach podwyższoną temperaturę ciała oraz bóle głowy i mięśni.

W przypadku młodszych, ogólnie zdrowych pacjentów, infekcja - mimo iż bardzo męcząca - mija zazwyczaj dość szybko. Zdecydowanie groźniejszy przebieg choroby dotyczy jednak osób starszych oraz tych z osłabionym układem odpornościowym, cierpiących na schorzenia przewlekłe.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie

Norowirus w sanatoriach. Sytuacja w polskich placówkach

Obecnie brakuje jakichkolwiek doniesień o podobnych ogniskach norowirusa w rodzimych placówkach uzdrowiskowych, co powinno uspokoić przebywających w nich pacjentów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ośrodki sanatoryjne to środowiska, w których patogeny mogą krążyć ze zdwojoną siłą, co jest szczególnie istotne w początkowej fazie sezonu jesiennego. Dlatego tak ważna jest wzmożona ostrożność i profilaktyka zdrowotna w takich miejscach.