"Masturbator" nawiedza działkowców. Opublikowali nagranie! "Z fistaszkiem na wierzchu"

Mężczyznę nagrała kamera jednej z działek.

Działkowcy twierdzą, że pojawia się w okolicy od kilku lat.

Policja zwiększyła liczbę patroli i apeluje o natychmiastowe zgłoszenia.

ZBOCZENIEC na Bielanach! MASTURBOWAŁ SIĘ w biały dzień na oczach ludzi!

„Masturbator” pojawił się na działkach

Działkowcy z ROD Złocień we Wrocławiu zamieścili w mediach społecznościowych ostrzeżenie skierowane do osób korzystających z ogródków. Uwaga działkowcy! Na ogrodzie ponownie pojawił się „masturbator” - napisali. Apelują też, by w przypadku zauważenia mężczyzny natychmiast kontaktować się z policją pod numerem 47 87 139 43 lub 112. Do wpisu dołączono nagranie z kamery zamontowanej na jednej z działek. Widać na nim mężczyznę w średnim wieku, który przeskakuje przez ogrodzenie i wchodzi na prywatny teren. Internauci zauważyli, że na wideo jest częściowo obnażony.

Działkowcy mówią o kolejnych takich sytuacjach

W komentarzach pod ostrzeżeniem pojawiają się informacje od osób, które twierdzą, że mężczyzna był widywany również na innych ogródkach działkowych. Według relacji internautów ma pojawiać się w okolicy od kilku lat. Część komentujących twierdzi, że miał zaczepiać samotne kobiety, chodzić za nimi i obnażać się przed nimi. Wyrażają szczere zdumienie, że do tej pory nic z tym nie zrobiono. „Uważajcie i reagujcie, gdy tylko ktoś go zobaczy! Czai się za kobietami, zwłaszcza tymi, które przyszły same” - napisał jeden z komentujących. Inny zaapelował, by nie bagatelizować takich sytuacji i reagować, gdy mężczyzna pojawi się w pobliżu.

Policja zna sprawę i zwiększyła patrole

Wrocławscy policjanci potwierdzają, że wiedzą o mężczyźnie. Zapoznali się z nagraniem. Na razie nie wpłynęło jednak oficjalne zawiadomienie.

- Otrzymaliśmy telefoniczne zgłoszenie w tej sprawie od oficera dyżurnego, z nagraniem też się zapoznaliśmy. Natomiast oficjalnego zawiadomienia w tej sprawie nie dostaliśmy - przekazał „Faktowi” Marek Myśliwiec z biura prasowego wrocławskiej policji. Jak dodał, po rozmowach z komendantem komisariatu zapadła decyzja o wzmożeniu patroli w tej okolicy. Policjanci przekazali też instrukcje dotyczące reagowania w przypadku pojawienia się mężczyzny.

- Podany został numer bezpośrednio do dyżurnego, by zgłaszać przypadki spotkania tego mężczyzny. Wówczas patrol niezwłocznie uda się na miejsce i zostaną przeprowadzone stosowne działania - wyjaśnił policjant. Na razie policja działa przede wszystkim prewencyjnie i czeka na kolejne informacje oraz ewentualne oficjalne zgłoszenia.

Źródło: ROD Złocień, Fakt