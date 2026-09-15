Amazon otwiera wielkie centrum logistyczne. Tyle zarobią pracownicy

Ogromna rekrutacja Amazona na Dolnym Śląsku

Jesienią 2026 roku zacznie funkcjonować magazyn w Dobromierzu, który stanie się dwunastym tego typu obiektem amerykańskiego koncernu w naszym kraju. Przedsiębiorstwo szuka nie tylko personelu do fizycznej obsługi paczek, bo wielka kampania rekrutacyjna obejmuje również stanowiska wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej oraz administracyjnej. Poszukiwani są między innymi:

pracownicy magazynowi,

technicy utrzymania ruchu,

inżynierowie,

kierownicy operacyjni,

specjaliści ds. bezpieczeństwa,

pracownicy działu HR i administracji.

Czterodniowy tydzień pracy w Amazonie i tanie obiady

Amazon stawia na elastyczne podejście do grafiku, proponując w wielu działach system zaledwie czterech dni roboczych. Taki układ oznacza nieco dłuższą obecność na pojedynczej zmianie, ale gwarantuje znacznie więcej wolnego czasu w skali całego tygodnia.

Do tego dochodzi pokaźny wachlarz udogodnień pozapłacowych. Zatrudnieni zjedzą w firmowej stołówce ciepłe danie za symboliczną złotówkę, a także dojadą na miejsce bezpłatnymi autokarami z wybranych lokalizacji. Pakiet obejmuje ponadto darmowe miejsca postojowe, prywatne pakiety medyczne, polisy ubezpieczeniowe na życie, szansę udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz zniżki na firmowe produkty.

Zarobki będą niczego sobie

Osoby zatrudnione na stanowisku pracownika magazynowego mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające 36,22 zł brutto za godzinę, uwzględniające premię za frekwencję. Ostateczna wysokość pensji zależy również od dodatków, m.in. za pracę w godzinach nocnych czy w weekendy. Wiadomo już jednak, że od 1 października 2026 roku łączna stawka z premią wzrośnie do 38,52 zł brutto za godzinę.

Ponad pięć tysięcy robotów wesprze załogę Amazona

Nowoczesna placówka w Dobromierzu zostanie w ogromnym stopniu zautomatyzowana. Halę wypełni ponad pięć tysięcy inteligentnych robotów. Obecność zaawansowanych systemów odciąży fizycznie personel od najbardziej wyczerpujących czynności. Takie rozwiązanie ma równocześnie podnieść wydajność całego procesu oraz znacząco poprawić warunki bezpieczeństwa na stanowiskach.

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Rozwój amerykańskiego giganta w Polsce

Uruchomienie gigantycznej bazy w Dobromierzu stanowi kolejny krok ekspansji amerykańskiego inwestora na polskim rynku. Koncern od długiego czasu systematycznie powiększa infrastrukturę logistyczną, co przekłada się na tysiące nowych miejsc pracy i stały napływ innowacyjnych technologii do naszego kraju.

Sama marka powstała w Stanach Zjednoczonych za sprawą Jeffa Bezosa w 1994 roku. Biznes startował jako skromna księgarnia w sieci, żeby ostatecznie urosnąć do rangi światowego hegemona branży e-commerce. Aktualnie w internetowym sklepie można zaopatrzyć się w miliony różnorodnych dóbr, począwszy od literatury i sprzętu elektronicznego, po ubrania, jedzenie oraz domowe akcesoria.

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