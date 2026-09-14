Krwawa awantura przed blokiem. 49-latek zginął od ciosów nożem! Para w areszcie

Do dramatycznych wydarzeń doszło wieczorem 11 września 2026 roku przy ulicy Biegunowej w Legnicy. To właśnie tam rozegrała się tragedia, której finałem była śmierć 49-letniego mieszkańca miasta. Jak informuje policja, wszystko zaczęło się od sprzeczki słownej.

Kłótnia z tragicznym finałem

Spokojny wieczór w Legnicy został przerwany przez awanturę. Jak wynika z ustaleń śledczych, pomiędzy 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną wywiązała się sprzeczka. W pewnym momencie do akcji wkroczył 39-latek, który zadał ofierze kilka śmiertelnych ciosów nożem. Szczegóły zdarzenia przedstawiła nadkom. Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

- Do tragicznego zdarzenia doszło 11 września 2026 roku o godzinie 22.30 przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Biegunowej w Legnicy. Pomiędzy 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną doszło do sprzeczki. W jej trakcie 39-letni mieszkaniec Legnicy miał zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem, w wyniku czego legniczanin poniósł śmierć na miejscu

- przekazała policjantka. Funkcjonariusze, którzy otrzymali zgłoszenie o tragedii, natychmiast przystąpili do działania. Dzięki intensywnym czynnościom operacyjnym i procesowym udało im się błyskawicznie wytypować osoby, które mogły mieć związek ze sprawą. Mundurowi ustalili także miejsce ich pobytu.

- Po otrzymaniu zgłoszenia legniccy policjanci natychmiast przystąpili do działania. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych, które pozwoliły bardzo szybko ustalić osoby podejrzewane o udział w zdarzeniu. Policjanci ustalili również miejsce, w którym osoby te mogły się ukrywać. Oboje zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Legnicy

- dodaje nadkom. Jagoda Ekiert.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanym zarzutów. 39-latek odpowie za zabójstwo, za co grozi mu nawet dożywocie.

- Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów. 39-letni mężczyzna usłyszał zarzut pozbawienia życia 49-latka poprzez zadanie mu kilku ciosów nożem za co grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Z kolei 45-letnia kobieta usłyszała zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu, pomimo że była świadkiem zdarzenia, a także pomocy sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacieraniu śladów przestępstwa

- przekazuje nadkom. Jagoda Ekiert.

Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec obojga podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt.

- Sąd, na wniosek Prokuratury, zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy wobec 39-letniego mężczyzny oraz 45-letniej kobiety, zatrzymanych w związku ze śmiercią 49-letniego mieszkańca Legnicy

- poinformowała policjantka.