Ewakuacja mieszkańców w centrum Wrocławia. Pocisk w pobliżu Dworca Głównego

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ścisłym centrum Wrocławia. Na ulicy Rejtana, która znajduje się niedaleko Dworca Głównego, odkryto niewybuch. Jak informują służby, groźne znalezisko miało miejsce na poddaszu jednej z kamienic.
Ewakuacja mieszkańców w centrum Wrocławia
W związku z zagrożeniem podjęto natychmiastowe działania. Konieczna była ewakuacja osób zamieszkujących pobliskie budynki. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia:
- Niewybuch przy ul. Rejtana - możliwe utrudnienia. Na strychu kamienicy przy ul. Rejtana 3 znaleziono niewybuch o długości ok. 20 cm. W związku z działaniami służb ewakuowano ok. 20 mieszkańców z numerów 1, 3 i 5
- przekazano w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Dla osób, które musiały opuścić swoje mieszkania, zapewniono tymczasowe schronienie.
- Na miejsce Centrum Zarządzania Kryzysowego zadysponowało autobus MPK Wrocław dla ewakuowanych
- poinformowano.
Niebezpieczne znalezisko z czasów II wojny światowej
Służby saperskie, które pracują na miejscu, podały więcej szczegółów na temat odkrycia. Okazało się, że niewybuch to pozostałość po działaniach wojennych, na którą natrafiono w trakcie prac budowlanych.
- Z informacji przekazywanych przez saperów wynika, że podczas remontu poddasza, w mieszkaniu prywatnym, pod podłogą odkryto granat moździerzowy kaliber 82 milimetry, z czasów II wojny światowej
- informują władze miasta.
Utrudnienia w ruchu i apel służb
Akcja saperów wiąże się z poważnymi utrudnieniami w tej części miasta. Służby apelują o zachowanie ostrożności i omijanie rejonu działań.
- Ulica Rejtana w rejonie działań służb jest zablokowana. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i unikanie tego rejonu
- przekazano.
Na miejsce zmierza już specjalistyczny patrol saperski, który zajmie się zabezpieczeniem i wywiezieniem niebezpiecznego znaleziska.