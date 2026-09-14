Ewakuacja mieszkańców w centrum Wrocławia. Pocisk w pobliżu Dworca Głównego

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ścisłym centrum Wrocławia. Na ulicy Rejtana, która znajduje się niedaleko Dworca Głównego, odkryto niewybuch. Jak informują służby, groźne znalezisko miało miejsce na poddaszu jednej z kamienic.

Ewakuacja mieszkańców w centrum Wrocławia

W związku z zagrożeniem podjęto natychmiastowe działania. Konieczna była ewakuacja osób zamieszkujących pobliskie budynki. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia:

- Niewybuch przy ul. Rejtana - możliwe utrudnienia. Na strychu kamienicy przy ul. Rejtana 3 znaleziono niewybuch o długości ok. 20 cm. W związku z działaniami służb ewakuowano ok. 20 mieszkańców z numerów 1, 3 i 5

- przekazano w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dla osób, które musiały opuścić swoje mieszkania, zapewniono tymczasowe schronienie.

- Na miejsce Centrum Zarządzania Kryzysowego zadysponowało autobus MPK Wrocław dla ewakuowanych

- poinformowano.

Niebezpieczne znalezisko z czasów II wojny światowej

Służby saperskie, które pracują na miejscu, podały więcej szczegółów na temat odkrycia. Okazało się, że niewybuch to pozostałość po działaniach wojennych, na którą natrafiono w trakcie prac budowlanych.

- Z informacji przekazywanych przez saperów wynika, że podczas remontu poddasza, w mieszkaniu prywatnym, pod podłogą odkryto granat moździerzowy kaliber 82 milimetry, z czasów II wojny światowej

- informują władze miasta.

Utrudnienia w ruchu i apel służb

Akcja saperów wiąże się z poważnymi utrudnieniami w tej części miasta. Służby apelują o zachowanie ostrożności i omijanie rejonu działań.

- Ulica Rejtana w rejonie działań służb jest zablokowana. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i unikanie tego rejonu

- przekazano.

Na miejsce zmierza już specjalistyczny patrol saperski, który zajmie się zabezpieczeniem i wywiezieniem niebezpiecznego znaleziska.