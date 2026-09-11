52-latek chciał zabić premiera? Groził mu pozbawieniem życia, czuł się bezkarny. Aż nagle pojawiła się policja

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-09-11 11:50

52-letni mężczyzna z Oławy kierował groźby pozbawienia życia pod adresem premiera Polski. Przestępca sądził, że jest bezkarny, bo wiadomości wypisywał w mediach społecznościowych. Tymczasem policjanci szybko wpadli na jego trop, a następnie zapukali do drzwi mieszkania, w którym przebywał. 52-latek musiał być mocno zdziwiony! Teraz grozi mu nawet więzienie. Poznajcie szczegóły.

52-latek chciał zabić premiera? Groził mu pozbawieniem życia, czuł się bezkarny. Aż nagle pojawiła się policja
Autor: Policja Dolnośląska/ Materiały prasowe 52-latek chciał zabić premiera? Groził mu pozbawieniem życia, czuł się bezkarny. Aż nagle pojawiła się policja

Śledztwo w sprawie 52-letniego mężczyzny ruszyło, kiedy w połowie sierpnia 2026 roku funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zauważyli w mediach społecznościowych treści zawierające groźby kierowane pod adresem premiera Polski. Informacja o sprawie natychmiast została przekazana funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. - Policjanci od razu rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia autora wpisów. Mundurowi ustalili, że treści zawierające groźby zostały zamieszczone z prywatnego profilu należącego do 52-letniego mieszkańca Oławy - relacjonuje zespół prasowy dolnośląskiej policji. Ruszyły czynności procesowe, służby uzyskały od osoby pokrzywdzonej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i zdobyły wniosek o ściganie sprawcy. Skrupulatnie gromadzono materiał dowodowy, by wyjaśnić wszelkie okoliczności sprawy. W efekcie policjantom udało się zidentyfikować podejrzanego mężczyznę. 

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- Po dokonaniu niezbędnych ustaleń, w uzgodnieniu z Prokuraturą Rejonową w Oławie, 7 września 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oławie zatrzymali 52-latka w jego miejscu zamieszkania. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. Podczas przesłuchania nie potrafił w sposób racjonalny wyjaśnić powodów swojego zachowania i zamieszczenia treści o tak poważnym charakterze - relacjonują mundurowi.

Podejrzany usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Zebrany w sprawie materiał dowodowy jest obecnie analizowany przez prowadzących postępowanie. Szczegóły poniżej.

Myślał, że nikt go nie złapie, a teraz może skończyć w więzieniu. 52-latek nie potrafił wytłumaczyć powodów swojego zachowania

Sprawa 52-letniego mężczyzny jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oławie, a czynności realizuje Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze przypominają, że internet nie jest miejscem, w którym można bezkarnie publikować treści zawierające groźby pozbawienia życia czy zdrowia. Każda taka informacja jest traktowana poważnie i może skutkować podjęciem przez Policję czynności zmierzających do ustalenia jej autora.

Zgodnie z art. 190 § 1 Kodeksu karnego, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

To oznacza, że 52-letni mężczyzna, choć zapewne czuł się całkowicie bezkarny, może nawet skończyć w więzieniu. Postępowanie trwa.

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