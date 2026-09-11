Dzieci na hulajnogach ominęły rogatki. Chwilę później przejechał pociąg [WIDEO]

O włos od wielkiej tragedii na Dolnym Śląsku. Porażające nagranie w sieci

W sieci pojawiło się wideo, od którego włos jeży się na głowie. Do mrożącego krew w żyłach incydentu doszło 8 września 2026 roku na przejeździe kolejowym w miejscowości Dobra (powiat bolesławiecki). Trójka dzieci poruszających się na hulajnogach elektrycznych postanowiła całkowicie zignorować podstawowe zasady bezpieczeństwa i czerwone światło ostrzegawcze.

Gdy nastolatkowie zbliżyli się do torów, sygnalizacja wyraźnie dawała sygnał do zatrzymania się, a zapory były opuszczone. Dzieci nie zamierzały jednak czekać - jak gdyby nigdy nic ominęły rogatki i przejechały na drugą stronę. Zaledwie moment po ich przejeździe przez torowisko z przemknął pociąg pasażerski należący do Kolei Dolnośląskich.

Informację o zdarzeniu wraz z nagraniem opublikował popularny internetowy kanał z absurdami drogowymi.

"Przejazd kolejowy we wsi Dobra (gm. Bolesławiec) i niebezpieczne zachowanie dzieci na hulajnogach. 8.09.2026"

- czytamy w opisie zamieszczonym przez "Stop Cham".

Internauci nie kryją oburzenia: "Nic by z nich nie zostało"

Materiał wywołał ogromną falę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci są zszokowani kompletny brakiem wyobraźni u młodych kierowców hulajnóg, zwracając uwagę na to, że skład pędzący na tej trasie nie miałby żadnych szans na zahamowanie.

"A później płacz i lament, bo dziecko zabite"

"A w tym miejscu pociągi jadą z prędkością 130-160 km/h...nic by z nich nie zostało"

Wielu komentujących wskazuje również na konieczność pilnej edukacji w szkołach oraz większej kontroli ze strony rodziców.

"Może warto zgłosić w tamtejszej szkole. Dyrekcja niech zaprosi odpowiednie służby i porozmawia z dziećmi i przede wszystkim rodzicami"

"Gdzie są rodzice tych dzieci?? Gdzie wychowanie i przekazywanie wiedzy jak zachować się na przejeździe kolejowym"

Czarna seria wypadków na torach

Wydarzenie z miejscowości Dobra to kolejny przykład pokazujący, jak poważnym problemem staje się lekceważenie przepisów. Praktycznie każdego tygodnia pojawiają się nowe doniesienia o niebezpiecznych manewrach, wymuszaniu pierwszeństwa, przejeżdżaniu na czerwonym świetle czy stwarzaniu zagrożenia w przejazdów kolejowych.

W związku z podobnymi zdarzeniami policja przypomina o zasadach, które obowiązują każdego uczestnika ruchu drogowego. Funkcjonariusze podkreślają, że przejście lub przejazd przez tory jest możliwy dopiero po całkowitym podniesieniu rogatek i wyłączeniu sygnalizacji świetlnej. Niezależnie od tego, czy jesteś pieszym, rowerzystą, czy kierowcą, masz obowiązek przestrzegać sygnałów ostrzegawczych.

- Wszystkie zabezpieczenia - sygnalizacja świetlna, dźwiękowa, zapory mają ratować życie, a nie „spowalniać ruch”. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych. Każda nieodpowiedzialna decyzja może skończyć się tragedią

- przypominają policjanci.