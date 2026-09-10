Zignorowała dożywotni zakaz. Pijana 49-latka uciekała lasem, usłyszała szybki wyrok

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-10 21:13

Miała we krwi 1,4 promila alkoholu, a mimo to wsiadła za kółko, łamiąc przy okazji nałożony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. 49-latka z powiatu bolesławieckiego próbowała zgubić policyjny pościg w lesie. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym, a kobieta spędzi najbliższe miesiące w celi.

Policjant przy aucie na leśnej drodze. Na miniaturze kobieta w kajdankach. O pościgu przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Policja Bolesławiec/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze z nowogrodzieckiego komisariatu zauważyli pojazd, którego tor jazdy wydał im się wysoce podejrzany. Zapadła decyzja o podjęciu kontroli drogowej, jednak siedząca za kierownicą kobieta zlekceważyła sygnały świetlne i dźwiękowe, po czym gwałtownie przyspieszyła.

Policjanci natychmiast ruszyli w ślad za uciekającym autem. Zakończenie pościgu nastąpiło dopiero na leśnych bezdrożach. Jak przekazała podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, powód desperackiej ucieczki szybko wyszedł na jaw, gdy okazało się, że 49-latka była pod silnym wpływem alkoholu, wydmuchując wynik 1,4 promila.

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Dalsze sprawdzanie w policyjnych systemach przyniosło kolejne szokujące informacje – okazało się, że zatrzymana kobieta posiadała już dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Po spędzeniu czasu na policyjnym dołku i całkowitym wytrzeźwieniu, mundurowi z Kruszyna eskortowali ją prosto przed oblicze sądu, gdzie zastosowano tryb przyspieszony.

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Wymiar sprawiedliwości nie miał litości dla 49-latki. Sąd uznał ją za winną zarzucanych czynów i skazał na osiem miesięcy bezwzględnego więzienia. Dodatkowo orzeczono wobec niej nawiązkę finansową w kwocie 10 tysięcy złotych, która zasili konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

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POLICJA BOLESŁAWIEC
BOLESŁAWIEC