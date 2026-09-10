Do zdarzenia doszło w środę, 9 września, tuż przed południem. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Strzegomskiej, w pobliżu ronda rotmistrza Pileckiego, doszło do poważnej awarii. Jak informowali mieszkańcy, na początku awarii szlabany zatrzymały się w połowie, a sygnalizacja świetlno-dźwiękowa nie zadziałała w ogóle. Mimo to, przez przejazd przejechał pociąg, stwarzając ogromne zagrożenie dla kierowców. Na miejscu natychmiast utworzył się korek, a interweniować musiała policja.

Awaria na Strzegomskiej. PKP PLK wyjaśnia

Spółka PKP PLK potwierdziła, że na przejeździe doszło do usterki. Jak poinformowano w komunikacie na portalu miejskim Wrocławia, problem był poważny. Rzecznik spółki wyjaśniła krótko: "Doszło do usterki technicznej urządzeń przejazdowych". Marta Pabiańska z zespołu prasowego PLK SA dodała, że uszkodzeniu uległa automatyka przejazdowa.

Uruchomiono dodatkowe procedury

Służby kolejowe natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia wprowadziły specjalne środki ostrożności. O szczegółach poinformowała przedstawicielka PKP PLK.

- Po zgłoszeniu usterki natychmiast zostały wprowadzone dodatkowe procedury bezpieczeństwa - maszynista podaje sygnał dźwiękowy "baczność" i zwalnia do 20km/h. Do czasu usunięcia usterki przed przejazdem ustawiony zostanie znak STOP, który zobowiązuje kierowców do bezwzględnego zatrzymania się przed wjazdem na przejazd kolejowo-drogowy. Skrzyżowanie zostało dodatkowo oznakowane informacją o awarii urządzeń

- informowała portal miejski wroclaw.pl rzeczniczka PKP PLK.

Ruch w tym miejscu odbywał się płynnie, jednak wymagał od kierowców szczególnej ostrożności.

"Kierowcy nie patrzą na znaki!"

O niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kierowcy ostrzegali się nawzajem w mediach społecznościowych. Jedna z mieszkanek opublikowała na osiedlowej grupie wpis, w którym apelowała o rozwagę, zwracając uwagę, że nie wszyscy stosują się do tymczasowych zasad.

-Uwaga na przejeździe na Strzegomskiej Jest przejezdny, ale sygnalizacja nie działa, jest znak "stop", pociąg zwalnia i trąbi jak się zbliża do przejazdu...ale ostrzegam bo widziałam ilu kierowców kompletnie nie zwraca uwagi na znaki i trąbiący pociąg

- napisała na grupie osiedlowej jedna z mieszkanek.

W obliczu serii tragicznych wypadków na przejazdach kolejowych w całej Polsce, takie informacje i ostrzeżenia są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Jak udało nam się dowiedzieć od rzeczniczki PKP PLK, prace naprawcze zakończyły się dziś, w czwartek 10 września.

- Potwierdzam. Rogatki działają od godz. 3 w nocy

- przekazała Marta Pabiańska.