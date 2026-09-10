Pogoda dla Wrocławia na 11-13 września

Mieszkańców Wrocławia czeka weekend z rosnącą temperaturą. Różnice między poszczególnymi dniami będą dotyczyć nie tylko wartości na termometrach, ale przede wszystkim zachmurzenia i szans na opady. Najprzyjemniejsza aura pojawi się w środku weekendu, jednak to niedziela okaże się najcieplejsza.

Pochmurny, ale suchy piątek

Weekend rozpocznie się w Wrocławiu pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 11 września, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 20 stopni Celsjusza. Mimo chmur na niebie, prognozy nie przewidują opadów deszczu. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s. Noc z piątku na sobotę zapowiada się chłodno, z temperaturą spadającą do około 10°C.

Słoneczna i ciepła sobota

Sobota, 12 września, przyniesie znaczną poprawę aury. We Wrocławiu ten dzień zapowiada się bezchmurnie, co pozwoli w pełni odczuć rosnącą temperaturę. Słupki rtęci powędrują do około 22 stopni. Podobnie jak w piątek, nie należy spodziewać się deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 3 m/s. Noc pozostanie równie chłodna jak poprzednia.

Najcieplejsza niedziela z niespodzianką

Ostatni dzień weekendu, 13 września, okaże się najcieplejszy, ale jednocześnie przyniesie pogorszenie pogody. Temperatura maksymalna we Wrocławiu wzrośnie do około 25 stopni Celsjusza, a noc z niedzieli na poniedziałek będzie już znacznie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 16°C. Słoneczną aurę z soboty zastąpi jednak duże zachmurzenie, z którego mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Wrocławiu?

Pogoda we Wrocławiu zachęca do zaplanowania weekendu z uwzględnieniem jej zmienności. Sobota, z bezchmurnym niebem i przyjemną temperaturą, będzie idealnym dniem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. To świetny moment na dłuższe spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy odpoczynek nad wodą. Z kolei pochmurny, ale suchy piątek można wykorzystać na zwiedzanie miasta. Niedziela, mimo najwyższej temperatury, może przynieść przelotny deszcz, dlatego warto mieć w zanadrzu plan, który pozwoli schronić się przed ewentualnymi opadami.

Dane pogodowe: OpenWeather