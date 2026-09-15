Dramatyczna akcja we Wrocławiu! Ewakuowali pacjentkę przez okno z 4. piętra

Do nietypowej interwencji doszło we Wrocławiu. Strażacy zostali zaangażowani w pomoc ratownikom medycznym przy transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na warunki panujące na miejscu zwykłe sprowadzenie kobiety klatką schodową nie wchodziło w grę. Konieczne było zastosowanie specjalistycznych rozwiązań.

Strażacy otrzymali nietypowe zadanie

Do zdarzenia doszło 11 września. Na miejscu znajdował się już zespół ratownictwa medycznego, który potrzebował wsparcia przy wydostaniu pacjentki z budynku. Sytuacja wymagała wykorzystania zarówno ciężkiego sprzętu, jak i umiejętności ratowników zajmujących się działaniami wysokościowymi. Na miejscu pojawili się także policjanci.

Pacjentki nie można było bezpiecznie sprowadzić schodami

Największym wyzwaniem okazało się zaplanowanie bezpiecznego sposobu transportu kobiety. Standardowa droga przez klatkę schodową nie pozwalała na przeprowadzenie całej operacji w odpowiedni sposób.

- Ze względu na brak możliwości bezpiecznego transportu klatką schodową oraz konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu, do działań zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z JRG 9 oraz drabinę mechaniczną - informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Ratownicy musieli więc przygotować alternatywną drogę ewakuacji. Wykorzystano do tego sprzęt przeznaczony do działań w trudnodostępnych miejscach.

Cała operacja wymagała odpowiedniego zabezpieczenia zarówno miejsca zdarzenia, jak i samej pacjentki. Strażacy przygotowali stanowisko, które umożliwiło przeprowadzenie transportu w kontrolowany sposób.

- Działania ratownicze obejmowały miejsca zdarzenia, przygotowanie stanowiska do transportu pacjentki, wykorzystanie drabiny mechanicznej i noszy bariatrycznych, przygotowanie przez ratowników wysokościowych układu do transportu i zabezpieczenia poszkodowanej, bezpieczne opuszczenie pacjentki na nosze ZRM znajdujące się przy budynku

- przekazuje KW PSP we Wrocławiu.

W praktyce oznaczało to konieczność połączenia pracy kilku zespołów. Ratownicy wysokościowi odpowiadali za przygotowanie systemu umożliwiającego bezpieczne opuszczenie pacjentki, a pozostali strażacy zajęli się m.in. zabezpieczeniem miejsca i obsługą wykorzystywanego sprzętu. Po zakończeniu tych działań pacjentka przekazana została ratownikom medycznym i przetransportowana do szpitala.

Pięć zastępów straży pożarnej na miejscu

Skala operacji wymagała zaangażowania większej liczby ratowników. W działaniach uczestniczyło łącznie 15 strażaków. Tego typu interwencje wymagają szczególnej koordynacji. Każdy element transportu musi zostać wcześniej przygotowany, a ratownicy muszą mieć pewność, że zastosowany system pozwoli na bezpieczne wykonanie kolejnych etapów akcji.

To specjaliści od najbardziej wymagających działań

Za część wysokościową odpowiadali ratownicy posiadający specjalistyczne przeszkolenie. Ich zadaniem jest podejmowanie działań tam, gdzie standardowe metody ratownicze okazują się niewystarczające.

- Ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego to wysoko wykwalifikowani fachowcy, posiadający umiejętności na światowym poziomie. Swoje doświadczenie i profesjonalizm wielokrotnie potwierdzali podczas działań ratowniczych, w tym podczas ewakuacji ludności w czasie powodzi, gdzie realizowali zadania wymagające szczególnych kwalifikacji, doświadczenia i precyzji

- zaznacza KW PSP we Wrocławiu.