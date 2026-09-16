Pożar w hali produkcyjnej na Dolnym Śląsku. Ponad 100 osób ewakuowanych

Groźny pożar na Dolnym Śląsku. Ogień w hali, ewakuowało się ponad 100 osób!

Do ogromnego pożaru doszło w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Ogień pojawił się w hali zakładu, który zajmuje się produkcją wygłuszeń do aut. Na szczęście wszyscy pracownicy zdołali bezpiecznie opuścić budynek. Na miejscu trwa walka z żywiołem.

Pożar w Złotoryi. Na miejscu kilkanaście zastępów straży

Dramatyczne sceny rozegrały się w zakładzie produkcyjnym przy ulicy Przemysłowej w Złotoryi. W ogniu stanęła hala, w której wytwarzane są elementy wygłuszające do samochodów. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki. Z ogniem walczy obecnie 13 zastępów straży pożarnej.

Ewakuacja jeszcze przed przyjazdem służb

Najważniejszą informacją jest fakt, że nikomu nic się nie stało. Jak podają służby, wszyscy pracownicy, a było to ponad sto osób, zdołali ewakuować się z płonącego budynku jeszcze zanim na miejscu pojawili się strażacy. Potwierdza to Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

- Nie ma osób poszkodowanych. 119 osób się ewakuowało. 30 strażaków jest na miejscu

- informuje Radio Eska rzecznik straży.

Informacje o zdarzeniu szybko obiegły lokalne media. Fanpage "Złotoryja 112" na Facebooku jako jeden z pierwszych informował o skali pożaru i prowadzonej akcji gaśniczej.

- Pożar hali w Złotoryi. Pożar wybuchł w hali produkcyjnej przy ul. Przemysłowej w Złotoryi. Teren zakładu bezpiecznie opuściło około 100 osób. Na tą chwilę trwa akcja gaśnicza w której biorą udział liczne siły i środki straży pożarnej z powiatu złotoryjskiego

- przekazał profil "Złotoryja 112".

Na ten moment przyczyny wybuchu ognia nie są znane. Akcja służb na miejscu wciąż trwa.