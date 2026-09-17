Aktualizacja, godz. 14:20

Strażacy uwolnili kierowcę ciężarówki, który po zderzeniu został uwięziony w mocno zdeformowanej kabinie. Po około godzinie mężczyzna został wydobyty z pojazdu i trafił do szpitala. Na miejscu lądował również śmigłowiec LPR Ratownik 13 z Wrocławia.

Jak przekazał kpt. Krzysztof Napierała z jaworskiej straży pożarnej, „siła uderzenia była na tyle duża, że doszło do znacznej deformacji kabiny”.

Uderzenie uszkodziło także konstrukcję budynku. Obecnie ratownicy zabezpieczają obiekt i sprawdzają, czy wewnątrz nie znajdują się inne osoby. W akcji uczestniczą specjalistyczne grupy ratownicze z Wrocławia, Bolesławca i Wałbrzycha. Cała ul. Mickiewicza jest wyłączona z ruchu.

Aktualizacja, godz. 13:30

Nowe informacje w sprawie zdarzenia w Jaworze przekazała policja. - Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi uderzając w przydrożny budynek - informuje Radio Eska młodsza aspirant Paulina Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Jak przekazała, do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 12.

Służby ustaliły również, że w chwili uderzenia w budynku nie znajdowała się żadna osoba. Kierowca ciężarówki jest przytomny. Na miejscu nadal prowadzone są działania ratunkowe.

Wcześniej informowaliśmy:

W Jaworze trwa skomplikowana akcja ratunkowa po tym, jak samochód ciężarowy uderzył w budynek mieszkalny. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu pracują wszystkie służby, starając się opanować sytuację.

Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny w Jaworze!

Informacje o zdarzeniu potwierdził burmistrz Jawora, Emilian Bera. W oficjalnym komunikacie opisał sytuację i poinformował o podjętych działaniach.

- Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej w Jaworze doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Samochód ciężarowy wjechał w budynek mieszkalny. Na miejscu pracują służby ratunkowe, Policja, Straż Pożarna oraz służby miejskie. Ze strony miasta uruchamiamy wszystkie niezbędne procedury i pozostajemy w stałym kontakcie ze służbami prowadzącymi działania na miejscu

- poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Jawora Emialian Bera. Zamieścił też zdjęcie z wypadku.

Burmistrz zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i nieutrudnianie pracy służbom.

- Najważniejsze w tej chwili jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób znajdujących się w rejonie zdarzenia. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, omijanie tego miejsca i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb. Proszę również, aby nie utrudniać dojazdu pojazdom ratunkowym. To bardzo poważne zdarzenie. Na tę chwilę nie chcemy przekazywać niepotwierdzonych informacji dotyczących jego przyczyn ani skutków. Będziemy Państwa informować na bieżąco, gdy tylko otrzymamy kolejne potwierdzone informacje

- przekazał.

Dramatyczne nagrania z miejsca zdarzenia

W internecie, na profilu lokalnego kanału "TeleJawor" na Facebooku, pojawiły się poruszające materiały wideo. Widać na nich moment prowadzenia akcji ratunkowej i strażaków, którzy usiłują dotrzeć do wnętrza pojazdu.

Wkrótce więcej informacji.