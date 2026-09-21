Pustynia Kozłowska tonie w fiolecie. To niezwykłe miejsce na Dolnym Śląsku

Bory Dolnośląskie pokryte wrzosem. Niesamowite widoki

Właśnie we wrześniu dolnośląska przyroda reżyseruje absolutnie fascynujące widowisko. Kwitnące wrzosowiska szczelnie otulają gigantyczne obszary, tworząc ciągnące się kilometrami fioletowe dywany. Ten wizualny fenomen uwiecznił za pomocą obiektywu fotograf Paweł Lewański, a kadry obiegły media społecznościowe. Twórca mocno podkreśla unikalność tego zjawiska.

- Magia fioletu w sercu Borów Dolnośląskich! Nadeszła ta wyjątkowa pora roku, kiedy natura serwuje nam jeden z najpiękniejszych spektakli! Zapraszam Was na wirtualny spacer z powietrza nad niesamowitymi wrzosowiskami w miejscowości Trzebień (gmina Bolesławiec)

- napisał w sieci autor wyjątkowych ujęć, Paweł Lewański, który prowadzi w mediach społecznościowych profil NEO - DRON.

Twórca ujęć jasno zaznacza, że spektakl barw wygląda zniewalająco, dając niemalże artystyczny obraz.

- Widok na te hektary kwitnących wrzosów po prostu zapiera dech w piersiach. Niezwykły kontrast intensywnej purpury, soczystej zieleni sosnowych lasów oraz bieli pni brzozowych tworzy krajobraz jak z obrazu. Ciemne, chmurne niebo dodało całej scenerii wyjątkowego, tajemniczego klimatu!

- komentuje zachwycony.

Pustynia Kozłowska zachwyca. Fioletowe wrzosy na piasku

Zjawisko to najlepiej obserwować na Pustyni Kozłowskiej, będącej absolutnym unikatem. Ta przyrodnicza perła we wrześniu przybiera wybitnie kosmiczny i fascynujący wygląd. Pustynny piasek zestawiony z bezkresem fioletowych wrzosowisk mocno oszałamia turystów, w szczególności podczas podziwiania terenów z lotu ptaka.

- Piasek i fiolet, czyli niezwykła Pustynia Kozłowska! Czy wiedzieliście, że w samym sercu Borów Dolnośląskich kryje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w naszym regionie? Pustynia Kozłowska o tej porze roku wygląda po prostu kosmicznie! Z góry doskonale widać ten niesamowity kontrast: złocisty, pustynny piasek otoczony morzem kwitnących na fioletowo wrzosów oraz soczystą zielenią lasów. Pojedyncze białe brzozy rozsiane po wrzosowisku dodają całemu krajobrazowi wyjątkowego magizmu. Odkrywanie takich perełek z powietrza to czysta przyjemność!

- stwierdza jasno Paweł Lewański.

Niesamowite widoki na Dolnym Śląsku

Dojazd na wrzosowiska na Dolnym Śląsku. Wskazówki i trasy

Obszary oddalone o mniej więcej 125 kilometrów od stolicy regionu znakomicie nadają się dla fanów spacerów oraz rowerzystów. Urząd Miejski w Przemkowie zaproponował kilka tras, które ułatwią dotarcie do celu:

Trasa 1: Opuszczając parking w Piotrowicach, kieruj się zjazdem pożarowym numer 13. Następnie odbij w lewo na drogę numer 23 i kontynuuj aż do zjazdu numer 46, gdzie znów należy skręcić w lewo. Wrzosowiska ukażą się po 2,5 kilometra jazdy.

Trasa 2: Startując w Jakubowie Lubińskim, wjedź na leśną drogę pożarową z numerem 25. Kieruj się cały czas na zachód, a upragniony cel osiągniesz pokonując odległość niespełna ośmiu kilometrów.

Trasa 3 (na Pustynię Kozłowską): Rozpocznij przy drodze wojewódzkiej nr 297 w okolicach Kozłowa. Leśnym traktem podążaj na wschód do drogi pożarowej nr 62. Odbij w prawo, a na krzyżówce z trasą nr 63 skręć w lewo. Słynna pustynia wyłoni się po prawej stronie po przejechaniu 700 metrów.

Pustynia Kozłowska to dawny poligon. Idealne miejsce na zdjęcia

Barwne otoczenie stanowi doskonałe tło do fotografii, przyciągając okolicznych pasjonatów pięknych widoków. Rejon ten regularnie gości pary młode podczas sesji ślubnych, a social media wręcz toną w fantastycznych zdjęciach z tych okolic. Warto wspomnieć, że roślinność opanowała dawne tereny wojskowego poligonu. Miejscowe lasy kryją stare radzieckie bunkry, wykorzystywane dzisiaj przez nietoperze do spokojnego zimowania.

Kiedy kwitną wrzosy? Najlepszy czas na odwiedziny Pustyni Kozłowskiej

Największy rozkwit roślin przypada na czas między końcem sierpnia a październikiem. Niektóre odmiany pączkują w lipcu, a najsilniejsze przetrwają do listopada. Wrzesień jest jednak najlepszym momentem na oglądanie wrzosowisk w pełnym i niezwykle malowniczym rozkwicie.