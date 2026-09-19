Utrudnienia na Dolnym Śląsku. Pociągi jeżdżą objazdami, ruszyły autobusy zastępcze

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-19 12:05

Poważna awaria sparaliżowała w sobotę ruch kolejowy na jednej z kluczowych tras Dolnego Śląska. Między Księginicami a Brzegiem Dolnym uszkodzona została sieć trakcyjna na linii kolejowej nr 273. Pociągi dalekobieżne jadą objazdem przez Lubin, a pasażerowie lokalni muszą przesiadać się do autobusów zastępczych.

Pociąg pasażerski stoi przy peronie. O awarii sieci trakcyjnej na Dolnym Śląsku przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Tomasz Warszewski/ Shutterstock

Awaria sieci trakcyjnej zatrzymała pociągi

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w sobotę całkowicie wstrzymano ruch na odcinku Księginice – Brzeg Dolny. Uszkodzona sieć trakcyjna uniemożliwia przejazd składów, a na miejscu pracują służby techniczne PLK SA oraz energetycy. Ich zadaniem jest jak najszybsze usunięcie usterki, jednak na razie nie wiadomo, jak długo potrwają prace.

Objazdy przez Lubin dla pociągów dalekobieżnych

Z powodu awarii wszystkie pociągi dalekobieżne kierowane są na trasę alternatywną przez Lubin. To oznacza wydłużony czas podróży oraz możliwe opóźnienia. Sytuacja dotyczy składów jadących zarówno w kierunku Wrocławia, jak i dalej – w stronę północy kraju.

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Autobusy zastępcze dla pasażerów lokalnych

Największe utrudnienia odczuwają podróżni korzystający z połączeń regionalnych. Za pociągi kursujące na linii 273 wprowadzono komunikację zastępczą. Autobusy dowożą pasażerów do najbliższych stacji, gdzie mogą kontynuować podróż innymi składami.

Gdzie sprawdzać aktualne komunikaty

PKP PLK apeluje o śledzenie bieżących informacji przewoźników. Aktualne komunikaty o zmianach w rozkładach, opóźnieniach i komunikacji zastępczej dostępne są w Portalu Pasażera oraz na profilach PKP PLK w mediach społecznościowych.

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