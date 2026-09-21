Walka o życie 15-letniego Kacpra

Dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się 7 sierpnia w Kamiennej Górze, na zawsze zmieniły życie 15-letniego Kacpra i jego rodziny. Podczas miejskiej imprezy chłopak został zaatakowany przez rówieśnika i kilkukrotnie ugodzony nożem w szyję. Jego stan był krytyczny. Z powodu rozległych obrażeń i utraty dużej ilości krwi, natychmiast przetransportowano go do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu. Jak czytamy w opisie zbiórki zorganizowanej w serwisie pomagam.pl, walka o jego życie była niezwykle dramatyczna.

- Stan Kacpra był skrajnie ciężki. Medycy robili wszystko, aby go uratować, a jego młody organizm raz za razem podejmował walkę. Kacper dwukrotnie przeżył zatrzymanie krążenia. Pierwsza reanimacja trwała około 40min, zanim udało się przywrócić krążenie. Niedługo później jego serce zatrzymało się ponownie-druga reanimacja trwała około 5min

- informują organizatorzy zbiórki na pomagam.pl

Mimo tragicznych okoliczności i skrajnie ciężkiego stanu, chłopak przeżył. Teraz jednak przed nim kolejna, równie trudna walka - o powrót do zdrowia i sprawności.

Tragiczne konsekwencje ataku i nadzieja w małych gestach

Następstwa brutalnego ataku są dla 15-latka niezwykle poważne. Chłopak jest już po czterech operacjach, a dodatkowo doznał udaru, który znacząco wpłynął na jego obecny stan. W opisie zbiórki bliscy wyjaśniają, jak skomplikowana jest jego sytuacja medyczna:

- Ma wykonaną tracheostomię i założoną rurkę tracheostomijną. Ma również PEG - przezskórną gastrostomię, umożliwiającą podawanie żywienia bezpośrednio do żołądka. To pokazuje, jak poważny jest jego stan i jak długa może być droga, która jeszcze przed nim

Mimo tak ciężkiego stanu, rodzina nie traci nadziei i czerpie siłę z najmniejszych gestów, które są dowodem na to, że Kacper wciąż walczy.

- Reaguje na obecność i głos bliskich. Zdarza mu się ścisnąć dłoń, pojawiają się reakcje emocjonalne. Każdy taki moment daje nadzieję

- czytamy w opisie zbiórki.

Kim jest Kacper? Sportowiec z wielką pasją

Przed tragedią Kacper był zwykłym, pełnym energii nastolatkiem, który miał swoje pasje i marzenia. Był towarzyski, uwielbiał żarty i spotkania z przyjaciółmi. Jego największą miłością były jednak sporty walki.

- Jego ogromną pasją były sporty walki. Kacper trenował z wielkim zaangażowaniem w Contender Kamienna Góra. Miał ambitne sportowe plany i wielokrotnie udowadniał, że ciężka praca, charakter i determinacja przynoszą efekty. Jest wielokrotnym medalistą zawodów MMA Polska, ALMMA oraz zawodów parterowych

- czytamy na pomagam.pl

Poza matą, pasjonowała go również motoryzacja. Bliscy podkreślają, że był chłopakiem, który nigdy się nie poddawał. Ta determinacja jest mu teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. - Kiedyś walczył na macie. Dziś walczy o swoją przyszłość - napisali przyjaciele.

Zbiórka na rehabilitację. Każda pomoc ma znaczenie

Aby dać Kacprowi szansę na odzyskanie jak największej sprawności, jego bliscy uruchomili zbiórkę pieniędzy. Leczenie i rehabilitacja po tak rozległych urazach są niezwykle kosztowne. Zebrane środki zostaną przeznaczone m.in. na dalsze leczenie, intensywną rehabilitację neurologiczną, turnusy w specjalistycznych ośrodkach, a także zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Pierwszy cel zbiórki ustalono na 500 000 zł, jednak koszty mogą okazać się znacznie wyższe.

- Przy obecnym stanie Kacpra nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć kosztów kolejnych miesięcy. Wiemy jednak , że może go czekać długotrwała i intensywna rehabilitacja neurologiczna , fizjoterapia, terapia neurologopedyczna i neuropsychologiczna, turnusy rehabilitacyjne , konsultacje specjalistyczne oraz zakup lub wynajem odpowiedniego sprzętu

- poinformowali organizatorzy zbiórki.

Podejrzany o atak nożem, 16-latek, został zatrzymany i decyzją sądu rodzinnego umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Teraz jednak najważniejsze jest zdrowie jego ofiary. Bliscy apelują o pomoc, by pieniądze nie stały na przeszkodzie w walce o przyszłość Kacpra.

- Kacper nigdy łatwo się nie poddawał. Przeszedł cztery operacje. Przeszedł udar. Jego życie było poważnie zagrożone. A on nadal walczy. Teraz potrzebuje nas. Pomóżmy Kacprowi wygrać najważniejszą walkę jego życia - walkę o zdrowie, sprawność i przyszłość

- apelują.

Pieniądze na pomoc w leczeniu Kacpra zbierane są na pomagam.pl