QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice piłkarskich potęg. Połowa odpada przy 4 pytaniu

QUIZ: Geografia i piłka nożna. Stolice piłkarskich potęg!
Czy można połączyć geografię i piłkę nożną? Jak najbardziej! Pasjonaci sportu nierzadko mają dużą bogatą wiedzę, którą nabywają dzięki śledzeniu międzynarodowych rozgrywek. W związku z tym, powinni wiedzieć, jakie są stolice:
- Hiszpanii;
- Argentyny;
- Francji;
- Brazylii;
- Niemiec,
- i pozostałych 5 z naszego quizu!
Nasz sportowo-geograficzny test znajdziecie nad artykułem. Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy kompletu punktów!
Czym jest quiz?
Quiz to forma intelektualnej rozrywki, polegająca na zadawaniu pytań, na które odpowiedzi należy szukać, łącząc dostępne informacje z ogólną wiedzą. Kluczem do dobrej zabawy jest to, by rozwiązanie nie było od razu oczywiste - często wymaga to dyskusji i wspólnego eliminowania błędnych tropów. W "Super Expressie" staramy się przygotowywać quizy z wielu dziedzin - od nauki, przez rozrywkę, politykę, aż do sportu. Codziennie, w naszym serwisie znajdziecie autorskie quizy, przygotowane przez naszych redaktorów.