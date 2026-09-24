QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice piłkarskich potęg. Połowa odpada przy 4 pytaniu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-24 5:10

W czwartkowym quizie z geografii łączymy mapę Europy i Ameryki Południowej ze sportem! Pytamy o stolicę państw, które wyznaczają trendy w świecie piłki nożnej. Wydaje się proste? Pytanie nr 4 może sprawić, że czytelnik "Super Expressu" złapie się za głowę. Życzymy powodzenia i dobrej zabawy!

Panorama Madrytu z charakterystycznym budynkiem Metropolis. O stolicach piłkarskich potęg przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Unsplash.com QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice piłkarskich potęg. Połowa odpada przy 4 pytaniu / zdjęcie poglądowe
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice piłkarskich potęg. Połowa odpada przy 4 pytaniu
Pytanie 1 z 10
Jakie miasto jest stolicą Hiszpanii?

QUIZ: Geografia i piłka nożna. Stolice piłkarskich potęg!

Czy można połączyć geografię i piłkę nożną? Jak najbardziej! Pasjonaci sportu nierzadko mają dużą bogatą wiedzę, którą nabywają dzięki śledzeniu międzynarodowych rozgrywek. W związku z tym, powinni wiedzieć, jakie są stolice:

  • Hiszpanii;
  • Argentyny;
  • Francji;
  • Brazylii;
  • Niemiec,
  • i pozostałych 5 z naszego quizu!

Nasz sportowo-geograficzny test znajdziecie nad artykułem. Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy kompletu punktów!

Czym jest quiz?

Quiz to forma intelektualnej rozrywki, polegająca na zadawaniu pytań, na które odpowiedzi należy szukać, łącząc dostępne informacje z ogólną wiedzą. Kluczem do dobrej zabawy jest to, by rozwiązanie nie było od razu oczywiste - często wymaga to dyskusji i wspólnego eliminowania błędnych tropów. W "Super Expressie" staramy się przygotowywać quizy z wielu dziedzin - od nauki, przez rozrywkę, politykę, aż do sportu. Codziennie, w naszym serwisie znajdziecie autorskie quizy, przygotowane przez naszych redaktorów.

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