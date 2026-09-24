Strzelanina na Dolnym Śląsku! Ranny policjant, na miejscu śmigłowiec LPR

Dramatyczna akcja pod Bolesławcem

Do niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło w Kraśniku Dolnym na terenie powiatu bolesławieckiego na Dolnym Śląsku. Policjanci prowadzili tam działania mające na celu zatrzymanie osoby podejrzewanej o kradzieże. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli i doszło do wymiany ognia. W wyniku strzelaniny ranny został jeden z policjantów. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala.

Policja komentuje zdarzenie. Jest oficjalny komunikat

Szczegóły zdarzenia w rozmowie z mediami przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, Anna Kublik Rościszewska. Jak informuje, do postrzelenia funkcjonariusza doszło w trakcie czynności operacyjnych.

- Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzieże mienia. W trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany. Policjant został przewieziony do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Na miejscu prowadzone są teraz czynności z udziałem prokuratora

- przekazuje Anna Kublik Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Co dalej w tej sprawie? Na miejscu prokurator

Jak wynika z komunikatu policji, mężczyzna, wobec którego podejmowano interwencję, nie odniósł żadnych obrażeń i został skutecznie obezwładniony i zatrzymany. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają intensywne czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora, które mają na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej dramatycznej akcji.