15-letnia Weronika wyszła z domu i zniknęła bez śladu! Jest pilny apel policji

Zaginęła 15-letnia Weronika Majewska z Jeleniej Góry, która 6 lutego około 16:00 wyszła z domu i nie wróciła.

W dniu zaginięcia Weronika ubrana była w czarną bluzę z kapturem marki Pitbull, czarne legginsy i czarne sportowe buty Nike.

Policja w Jeleniej Górze prosi o kontakt osoby posiadające informacje o zaginionej pod numerem telefonu 47 87 312 40.

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze informuje o zaginięciu 15-letniej Weroniki Majewskiej, mieszkanki miasta przy ul. Różyckiego. Nastolatka w piątek, 6 lutego około godziny 16:00 wyszła z domu i miała wrócić około godziny 19:00, jednak nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Policji udało się ustalić, jak w dniu zaginięcia była ubrana poszukiwana nastolatka. Jak przekazali, Weronika miała na sobie czarną bluzę z kapturem marki Pitbull, czarne legginsy oraz czarne sportowe buty marki Nike.

Mundurowi apelują do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu dziewczyny, o pilny kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze pod numerem telefonu: 47 87 312 40.

Każda informacja może być ważna. Dziękujemy za udostępnienia i pomoc – przekazują funkcjonariusze.

Mieszkańcy Jeleniej Góry proszeni są o szczególną uwagę i współpracę z policją w tej sprawie, aby jak najszybciej odnaleźć Weronikę.