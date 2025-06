Jelcz-Laskowice. 16-latek zaatakowany maczetą na ulicy

Trwają czynności policji z udziałem 17-latka, który jest podejrzany o atak maczetą w Jelczu-Laskowicach pod Oławą. Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 czerwca - mundurowi otrzymali zgłoszenie w tej sprawie ok. godz. 15.50 - na ul. Techników. Pokrzywdzonym w tej sprawie jest 16-latek, który tego samego dnia trafił z obrażeniami ciała karetką pogotowia do szpitala we Wrocławiu - jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

17-letni mieszkaniec powiatu oławskiego został zatrzymany we wtorek ok. godz. 17.30 na terenie Jelcza-Laskowic, po czym okazało się, że uciekł z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie. Był w związku z tym poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Oławie.

- Kierując się dobrem śledztwa, nie możemy na razie ujawnić innych informacji dotyczących ataku maczetą, w tym motywu postępowania zatrzymanego w tej sprawie nastolatka. Temat jest bardzo złożony, więc na obecną chwilę możemy przekazać tylko tyle - powiedziała "Super Expressowi" asp. szt. Wioletta Polerowicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

17-latek nie usłyszał na razie żadnych zarzutów.

O sprawie napisała wcześniej "Gazeta Wrocławska".