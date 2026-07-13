18-latek utonął w stawie we Wrocławiu. Dramatyczny finał poszukiwań

We Wrocławiu doszło do tragedii. W niedzielny wieczór służby ratunkowe otrzymały dramatyczne wezwanie dotyczące młodego mężczyzny, który zniknął pod powierzchnią wody. Dolnośląskie WOPR poinformowało o szczegółach zdarzenia w oficjalnym komunikacie.

- Tragedia nad wodą we Wrocławiu. Alarm. O godz. 18:53 dyspozytor WOPR otrzymał zgłoszenie ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu o osobie, która zaginęła w wodzie w stawie przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu - przekazał Dolnośląski WOPR.

"Zniknął pod wodą podczas przepływania na drugi brzeg"

Po dotarciu pierwszych zastępów straży pożarnej ustalono, że młody mężczyzna próbował przepłynąć na drugi brzeg stawu. Niestety, w pewnym momencie zniknął pod wodą, co zauważyli świadkowie.

- Po dojeździe uzyskano informacje od zastępów PSP, które pierwsze dotarły na miejsce o tym, że młody mężczyzna podczas przepływania na drugi brzeg stawu zniknął pod wodą

- przekazują ratownicy.

Reakcja służb była błyskawiczna. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od razu przystąpili do poszukiwania nastolatka.

Akcja poszukiwawcza wymagała zaangażowania specjalistycznych jednostek. Do działań włączyli się nurkowie z Państwowej Straży Pożarnej, a teren przeszukiwano przy użyciu nowoczesnego sprzętu, w tym sonaru i urządzenia AquaEye.

- Po dojeździe na miejsce SGRWN z JRG 1, do wody wszedł nurek PSP. Ratownicy WOPR wspierali działania grupy wodno-nurkowej, a w działaniach przez strażaków został również użyty AquaEye oraz sonar dookólny

- informuje Dolnośląskie WOPR.

Tragiczny finał akcji. 18-latek nie żyje

Niestety, po dwóch godzinach intensywnych poszukiwań potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Ciało 18-latka zostało odnalezione i wydobyte z wody. Mimo podjętej reanimacji, na ratunek było już za późno.

- Po 2 godzinach od zgłoszenia mężczyzna został zlokalizowany i podjęty przez nurka PSP. Strażacy wraz z ratownikami WOPR rozpoczęli RKO, natomiast przybyły na miejsce ZRM ze względu na brak rokowań odstąpił od podjęcia medycznych czyności ratunkowych i stwierdził zgon 18-latka. Dalej sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora

- przekazują ratownicy.

- Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje

- dodano w komunikacie.

Jednocześnie Dolnośląskie WOPR po raz kolejny przypomniało o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.

- WOPR przestrzega, by korzystać wyłącznie z wyznaczonych miejscach przeznaczonych do kąpieli i pływania

- przypominają ratownicy.

W szeroko zakrojonej akcji ratunkowej przy ul. Królewieckiej zaangażowane były liczne służby: Dolnośląskie WOPR (zastępy 255 i 238), Państwowa Straż Pożarna (JRG-1, JRG-3, JRG-7 wraz ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego), Policja Wodna oraz patrole naziemne, Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz Wodne Służby Ratownicze (WSR).