Awantura na pokładzie samolotu! Film z Polkami wywołał burzę. Panna młoda i jej koleżanki wyprowadzone z pokładu

Awantura na pokładzie samolotu do Chorwacji! Pannę młodą i jej koleżanki wyprowadzono z pokładu

Jak informuje „Gazeta Wrocławska”, do zdarzenia doszło 9 lipca na pokładzie samolotu lecącego do Zadaru. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać przebieg awantury. Z relacji pasażerów wynika, że konflikt rozpoczął się jeszcze przed wejściem na pokład, a po zajęciu miejsc jedna z kobiet miała wyzywać i obrażać inną pasażerkę.

Świadkowie twierdzą, że załoga początkowo postanowiła wyprowadzić z samolotu najbardziej agresywną uczestniczkę zajścia. Według relacji obecnych na pokładzie pasażerów, miała nią być… przyszła panna młoda. Podczas opuszczania samolotu kobieta miała opluć pasażerkę, z którą wcześniej się kłóciła. Na opublikowanym nagraniu słychać również wulgarne wyzwiska oraz okrzyki sugerujące, że przyczyną konfliktu miał być spór o partnera jednej z uczestniczek wyjazdu.

Polski wszczęły awanturę w samolocie do Chorwacji. Interweniowała Straż Graniczna

Jak zaznacza portal, mimo że Straż Graniczna nie potwierdziła, że nagranie przedstawia właśnie to zdarzenie, okoliczności odpowiadają komunikatowi opublikowanemu przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Jak przekazali funkcjonariusze, 9 lipca zostali wezwani do samolotu lecącego z Wrocławia do Zadaru z powodu agresywnego zachowania pięciu obywatelek Polski. Kobiety miały nie wykonywać poleceń załogi, zakłócać porządek na pokładzie i wdawać się w kłótnie z innymi pasażerami.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, którzy wyprowadzili kobiety z samolotu. Badanie wykazało, że trzy z pięciu uczestniczek zajścia były pod wpływem alkoholu. Wszystkie kobiety zostały ukarane mandatami. To nie koniec! Decyzją kapitana samolotu, uczestniczki zdarzenia zostały skreślone z listy pasażerów i nie mogły kontynuować podróży do Zadaru.

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