Gastro Miasto wraca nad Odrę. Lipcowy weekend pełen smaków na Bulwarze Dunikowskiego

To będzie trzydniowa kulinarna trasa przez różne kuchnie, ale bez pośpiechu i bez zadęcia. Z widokiem na Odrę i Ostrów Tumski, przy stoiskach, które pachną dymem, masłem, sezamem, chili, świeżym ciastem i ziołami. Gastro Miasto od lat działa według prostej zasady: dobre jedzenie, dobre miejsce i ludzie, którzy lubią spędzać razem czas.

Smaki, po które warto przyjść głodnym

– Gastro Miasto ma być miejscem, w którym można odkrywać jedzenie bez sztywnego scenariusza. Ktoś przychodzi po ramen, ktoś po dobry kawałek mięsa z grilla, ktoś po pierogi, lody albo kieliszek wina. Najważniejsze jest dla nas to, żeby za każdym stoiskiem stał konkretny smak i ludzie, którzy wiedzą, co robią. Wrocławianie są wymagający, dlatego selekcja wystawców ma dla nas duże znaczenie. Chcemy, żeby każdy weekend Gastro Miasto dawał gościom realny powód, żeby wracać nad Odrę – mówi Maciej Koła, twórca Gastro Miasto.

W lipcowym menu mocno zaznacza się kuchnia azjatycka. Kohana Sushi przygotuje Tantanmen Ramen i Kemuri Shoyu Ramen, a Fajna Czajna by Dim Sum Garden poda jian bing, czyli chiński naleśnik z jajkiem, sosem chińskie BBQ i chrupiącym wontonem, oraz biang biang noodles ze świeżym makaronem, sosem syczuańskim, chili, szczypiorkiem i czosnkiem.

Mięso, ogień i street food bez półśrodków

Dla tych, którzy lubią konkretny street food, Pastrami Summer przywiezie kanapkę mistrzowską z pastrami wołowym ze smokera, serem mimolette, karmelizowaną cebulą, piklowanymi ogórkami i sosem NY w bułce kukurydzianej. Soczewka postawi na mocne smaki: French Dip z glazurowaną łopatką, ogórkiem małosolnym, serem pleśniowym i wędzonym mayo, tatar z chimichurri i kruszonką parmezanową oraz Nduja Smash z konfitowanym boczkiem i grillowaną cebulą. Meatologia poda Flooded New York, czyli stekNew York z sosem Hudson i frytkami z parmezanem.

Na Bulwarze pojawi się też ŻAR WINO z daniami opartymi na ogniu, mięsie i polskich składnikach: sezonowanym na sucho schabem wieprzowym na kości z brązowym masłem i porzeczką, boczkiem glazurowanym lokalnym piwem z czosnkiem niedźwiedzim, kiełbasą własnej produkcji z chr anem na polskiej panzanelli oraz krokietem z łopatki i polika wieprzowego. W wersji bez mięsa znajdzie się m.in. szaszłyk z duszonej kapusty z vinaigrettem z pieczonej papryki i krokiet z wędzonym serem oraz chutney z agrestu.

Nie zabraknie owoców morza. Ristorante La Colonna przygotuje szaszłyki z ośmiornicą i mango, kalmarami i ananasem oraz krewetkami i brzoskwinią. Fiszka poda smażone szprotki z Bałtyku z frytkami i burgera ze szprotkami, sosem tatarskim, czerwoną cebulą, sałatą i ogórkiem konserwowym.

Włoska klasyka, pierogi i słodki finał

Będzie też klasyka w dobrym wydaniu. Makaron w parmezanie przygotuje tagliatelle na bazie Parmigiano Reggiano D.O.P., m.in. cacio e pepe, carbonarę z guanciale i wersję z sosem pistacjowym. Obok pojawi się pinsa, czyli pizza rzymska, w wersjach z prosciutto di Parma, salami i pastą truflową. Pierożki Babci Władzi przywiozą pierogi ruskie, z mięsem, z kaczką, baraniną, bobem, bakłażanem, łososiem, kapustą i grzybami oraz kołduny litewskie ze śmietaną i pieprzem. Będą też chipsy pierogowe, placki ziemniaczane, racuchy z jabłkami i napoje własnej produkcji.

Słodka część weekendu też zapowiada się mocno. Kredens Kawiarnia i Restauracja przygotuje jagodzianki, drożdżówki z owocami sezonowymi, rurki z kremem pistacjowym, tartaletki z lemon curdem i rogal świętomarciński. Petit by Herman poda serniki baskijskie z sosami, a Lodziarnia Na Językach przywiezie m.in. wanilię z palonym masłem i solą maldon, lawendę z honeycomb, malinę z hibiskusem bez dodatku cukru, jogurt z pistacją i malinami oraz limonkę z czarnym bzem i miętą. Yamamoto Matcha przygotuje m.in. Strawberry Cold Foam Frozen Matcha, Premium Mango Latte, Premium Matcha Sunset i Premium Matcha Lemon.

Na miejscu będzie można też spróbować napojów bez procentów. Trzeźwy Bar by Ziołografia przygotuje autorskie koktajle, m.in. Cherry Cherry Martini, Leśnego ducha, Hibiskus sour i Dziki Spritz na bazie wytrawnej kombuchy. Deli.naturalnie Kombucha przywiezie kombuchę kawową z ziaren z Hondurasu, poziomkową, z kwiatem bzu oraz matcha-limonka-kiwi. Pojawi się też Japan Sake and Shochu Makers Association z szerokim wyborem sake.

Weekend nad rzeką

Gastro Miasto to nie tylko jedzenie. Przez cały weekend na uczestników będą czekały strefy relaksu, miejsca do siedzenia nad Odrą, trzy strefy dla dzieci, rejsy statkami i muzyka, która domyka atmosferę letniego spotkania na Bulwarze. W lipcowy weekend Gastro Miasto zadba także o muzyczną oprawę przygotowaną przez klub Ciało. W programie znajdą się sety od popołudnia do wieczora – od Ciało DJ Academy po brzmienia house, deep house i tech house. Na scenie pojawią się znani artyści klubowi, m.in. Nestheimer, STABY, Deeplomatik, MARK i House Kloss, prezentujący różne odmiany muzyki house.

Gastro Miasto 2026 – lipcowy weekend

Termin: 10–12 lipca 2026

10–12 lipca 2026 Miejsce: Bulwar Dunikowskiego, Wrocław

Bulwar Dunikowskiego, Wrocław Wstęp: wolny

Program muzyczny:

Piątek, 10 lipca

16:00–17:00 Ciało DJ Academy

17:00–18:00 STABY

18:00–22:00 House Kloss & MARK

Sobota, 11 lipca

16:00–18:00 Ciało DJ Academy

18:00–20:00 STABY

20:00–22:00 Deeplomatik

22:00–01:00 Silent Disco

Niedziela, 12 lipca

12:00–14:00 Ciało DJ Academy

14:00–16:00 STABY

16:00–19:00 Nestheimer

19:00–22:00 Nestheimer b2b STABY

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